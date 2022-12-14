В Бурятии тункинцы потеряли «серп и молот»

В Тункинском районе разгорелся скандал. Жители села Кырен разгневались из-за исчезнувшего памятника в виде серпа и молота. Многочисленные сообщения с недовольствами волной прокатились по СМИ, местным пабликам и другим соцсетям.

Позднее в группе Тункинского района «ВКонтакте» появился официальный ответ от администрации. Сообщают, что в Кырене будет установлен новый памятник советской эпохи.

«Администрация Тункинского района сообщает, что, по согласованию с Тункинским отделением КПРФ, памятник "Серп и молот" перенесен в цех компании "Дархан"»,

- сообщили в группе.



Как сообщила глава Кырена Людмила Абдрахманова, «серп и молот» демонтировали по причине аварийного состояния. После реконструкции, весной 2023 года обновленный памятник установят на прежнее место. Глава Кырена отметила, что старый памятник представляет реальную угрозу безопасности жизни и здоровья населения, ввиду крена и раскачивания на ветру.

К сообщению добавляют - ранее провели совещание под руководством замглавы района по социальной политике Юлии Сушкеевой. В участвовали Раиса Маркова, секретарь отделения КПРФ, а также администрации Кырена и депутаты. Кроме того, этот вопрос согласовали с почётным гражданином Тункинского района и Бурятии, председателем Совета ветеранов Петром Деминым.



В администрации района сообщили, что открытие нового памятника состоится 1 мая 2023 года, в рамках 100-летия района.

При этом, в телеграм-канале «Тунка 24» весьма резко высказались в сторону местных властей. Жители потребовали предоставить подтверждающие документы.

«Где фото находящегося на реставрации «серпа и молота»? Или металл уже в Култук на базу вторчермета едет? Где смета на восстановление и реставрацию? Где официальная бумага о сносе памятника? Пока нету ничего из вышеперечисленного, веры АМО "Тункинский район" тоже нету»,

- заключили в «Тунке 24».





Фото: pixabay.com