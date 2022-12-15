Общество 15.12.2022 в 10:36

У жителей поселка в Улан-Удэ новый страх: взрывающиеся холодильники

Из-за скачков напряжения техника выходит из строя и провоцирует пожары
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Текст: Станислав Сергеев
У жителей поселка в Улан-Удэ новый страх: взрывающиеся холодильники
Проблему жителей поселка Забайкальский подняли сегодня сразу несколько депутатов на сессии Хурала Бурятии. Поводом стали пожары, один из которых произошел буквально вчера. По словам депутата Леонтия Красовского, только с начала декабря это уже второй пожар в поселке. Причина возгораний, как правило – скачки напряжения и постоянные отключения электричества из-за ветхих сетей и оборудования.

- Сегодня все жители находятся в страхе за своё имущество и свою жизнь. Горят электроприборы, техника. Взрывается котлы, отопительные системы. Жители добросовестно уплачивают налоги, платежи за электроэнергию. Но не имеют возможности получить услугу надлежащего качества, - рассказал депутат.

По его словам, обращения в Россети не дали результата. В компании признают, что сети требуют модернизации, но говорят, что в тарифе средства на это не заложены. Обращения к властям города также безрезультатны, поскольку в бюджете Улан-Удэ нет на это средств.

- Первое: модернизация необходима, это безусловно. Потребуется порядка 60 млн рублей. Прошу изыскать эти средства. Второе: пожар – это, конечно, страшное событие, это всегда большое горе. Республика должна встать на защиту своих граждан. На сегодня никакой поддержки нет. Сгорел дом - собери кучу бумаг и получи 10 тысяч рублей. Это средства, которые заложил город. Большое спасибо, конечно, им за это. Но это больше похоже на какое-то издевательство. Поэтому прошу правительство разработать механизм поддержки, в том числе финансовой, - предлагал Леонтий Красовский.

Депутат Эржена Чимитцыренова, в свою очередь рассказала о причинах случившегося вчера пожара.

- Вчера пожар произошел из-за того, что взорвался холодильник, потому что у него включился аварийный режим работы. Согласитесь, страшно жить в таких условиях, думая, что у тебя в любой момент может взорваться холодильник. Это опасно, это страшно. У людей плюс одна фобия - что взорвётся холодильник.

Она предложила восстановить на территории ТЭЦ-2 пожарную часть, поскольку время реагирования сил МЧС в случаях, когда происходит возгорание в Забайкальском, оставляет желать лучшего.

- Учитывая, что сейчас к нам приехало руководство МЧС России, я думаю, немаловажным будет правительству республики поставить этот вопрос перед ними, - сказала она.

Фото: «Номер один»
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