У жителей поселка в Улан-Удэ новый страх: взрывающиеся холодильники

Проблему жителей поселка Забайкальский подняли сегодня сразу несколько депутатов на сессии Хурала Бурятии. Поводом стали пожары, один из которых произошел буквально вчера. По словам депутата Леонтия Красовского, только с начала декабря это уже второй пожар в поселке. Причина возгораний, как правило – скачки напряжения и постоянные отключения электричества из-за ветхих сетей и оборудования.- Сегодня все жители находятся в страхе за своё имущество и свою жизнь. Горят электроприборы, техника. Взрывается котлы, отопительные системы. Жители добросовестно уплачивают налоги, платежи за электроэнергию. Но не имеют возможности получить услугу надлежащего качества, - рассказал депутат.По его словам, обращения в Россети не дали результата. В компании признают, что сети требуют модернизации, но говорят, что в тарифе средства на это не заложены. Обращения к властям города также безрезультатны, поскольку в бюджете Улан-Удэ нет на это средств.- Первое: модернизация необходима, это безусловно. Потребуется порядка 60 млн рублей. Прошу изыскать эти средства. Второе: пожар – это, конечно, страшное событие, это всегда большое горе. Республика должна встать на защиту своих граждан. На сегодня никакой поддержки нет. Сгорел дом - собери кучу бумаг и получи 10 тысяч рублей. Это средства, которые заложил город. Большое спасибо, конечно, им за это. Но это больше похоже на какое-то издевательство. Поэтому прошу правительство разработать механизм поддержки, в том числе финансовой, - предлагал Леонтий Красовский.Депутат Эржена Чимитцыренова, в свою очередь рассказала о причинах случившегося вчера пожара.- Вчера пожар произошел из-за того, что взорвался холодильник, потому что у него включился аварийный режим работы. Согласитесь, страшно жить в таких условиях, думая, что у тебя в любой момент может взорваться холодильник. Это опасно, это страшно. У людей плюс одна фобия - что взорвётся холодильник.Она предложила восстановить на территории ТЭЦ-2 пожарную часть, поскольку время реагирования сил МЧС в случаях, когда происходит возгорание в Забайкальском, оставляет желать лучшего.- Учитывая, что сейчас к нам приехало руководство МЧС России, я думаю, немаловажным будет правительству республики поставить этот вопрос перед ними, - сказала она.Фото: «Номер один»