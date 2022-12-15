Общество 15.12.2022 в 11:16

В Улан-Удэ может повториться трагедия с пострадавшим на золоотвале ребенком

Депутат Хурала призвал усилить меры безопасности в местах складирования шлака
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ может повториться трагедия с пострадавшим на золоотвале ребенком
На окраине поселка Восточный находится золоотвал, меры безопасности на котором вызывают вопросы. Об этом на сегодняшней сессии Хурала Бурятии рассказал депутат Игорь Марковец.

- Дым, горячий шлак… Люди находятся постоянно в нервном напряжении, что сильный ветер может устроить пожар. СНТ - это всегда частный сектор, деревянные заборы, дома, и при сильном ветре это может вызвать очень большой пожар, - сказал он.

Также парламентарий напомнил о трагическом случае, когда ребенок провалился в горячий шлак на одном из золоотвалов и получил сильные ожоги.

- Родители детей, которые живут в этих домах, опасаются, что ребята могут попасть в эту тяжелую ситуацию, - пояснил Игорь Марковец.

По его словам, прокуратура проверила этот золоотвал и нашла множество нарушений. Поэтому депутат обратился к зампреду правительства республики Евгению Луковникову с просьбой взять этот вопрос под контроль. В лучшем случае – ликвидировать этот объект.

Фото: скриншот видео
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