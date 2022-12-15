Жительница Улан-Удэ обвиняется в убийстве сожителя

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней горожанки, обвиняемой в убийстве, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемая проживала в одном из домов на улице Чайковского в Улан-Удэ. В ходе семейной ссоры 9 ноября с пьяным сожителем она схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею мужчины. Спустя несколько минут обвиняемая вновь подошла к сожителю, который пытался остановить кровь, и нанесла еще удар ножом в голову.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала сотрудников правоохранительных органов.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru