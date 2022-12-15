В Бурятии резко вырастет плата за вывоз мусора

Депутаты Хурала Бурятии после долгих споров в очередной раз одобрили выделение денег региональному оператору по обращению с отходами – компании «ЭкоАльянс». На этот раз бюджетное финансирование компании замаскировали под установление льготного тарифа для населения.Суть законопроекта, внесенного в Хурал, следующая: плата за мусор, взимаемая с жителей, слишком маленькая (по мнению авторов документа) и не позволяет регоператору нормально работать. Чтобы удержать компанию на плаву, нужно повысить тариф на 18%. Однако, чтобы не шокировать граждан столь резким ростом, все население Бурятии предлагается признать льготной категорией.В этом случае жители республики будут платить за мусор не на 18%, а лишь на 9% больше. Вторую половину «ЭкоАльянсу» будут компенсировать из бюджета. Речь идет о сумме в 91 млн рублей – и это только за один год. Если подобная схема сохранится, то бюджетные миллионы в виде компенсации регоператору будут выплачивать ежегодно. К слову, по словам министра природных ресурсов и экологии Бурятии Натальи Тумуреевой, изначально «ЭкоАльянс» просил повышение тарифа на 40%.Таким образом, фактически плата жителей вырастет, но ненамного.- Человек должен платить дополнительно 14 рублей. Вместо этого он заплатит на 7 рублей больше, и еще 7 рублей мы гасим из бюджета, - объяснял председатель экономического комитета Хурала Анатолий Кушнарев.Многие депутаты пытались оспорить этот законопроект и предлагали за него не голосовать. Задавая дополнительные вопросы докладчику – Наталье Тумуреевой – парламентарии выяснили, что всего в Бурятии работает 150 мусоровозов, из них «ЭкоАльянсу» принадлежат лишь 40. Остальные – субподрядчики. Кроме того, на сортировку уходит лишь 1% всего собираемого в республике мусора.- «ЭкоАльянс» – это компания-прокладка, которая занимается перекачкой денег из этой сферы, - возмущался депутат Баир Цыренов. - Ни сортировки мусора, ни переработки, ни нормального вывоза в республике нет. Но мы каждый год должны выделять деньги из бюджета. Очень много социальных вопросов на эти деньги можно было бы решить. Поэтому я призываю голосовать против этого законопроекта.Последним аргументом стал тот факт, что «ЭкоАльянс» лишь наполовину принадлежит республике, тогда как вторая половина все еще находится в руках иркутских бизнесменов, которые не вкладываются в компанию, однако прибыль (в случае ее появления) будут делить поровну.- Нам нужен свой бурятский «ЭкоАльянс», а не какой-то иркутский. Чтобы деньги шли в наш бюджет, а не уходили куда-то, - говорил депутат Валерий Кочнев.При этом, по расчетам зампреда экономического комитета Хурала Егора Олзоева, с 2019 года бюджет Бурятии отдал регоператору более 400 млн рублей. С другой стороны, он же привел в пример другие регионы, такие, как Архангельская область, где региональный оператор вкладывает 10 млрд рублей инвестиций, ликвидирует сотни несанкционированных свалок и устанавливает тысячи новых мусорных баков на современных контейнерных площадках.Впрочем, несмотря на бурное обсуждение, закон о льготном тарифе и компенсациях «ЭкоАльянсу» из бюджета все же прошел: за проект проголосовали 46 депутатов, против – 15.По словам Анатолия Кушнарева, экономический комитет Хурала дал задание правительству подготовить план финансового оздоровления «ЭкоАльянса». О первых результатах этой работы депутатам должны доложить в феврале будущего года.Фото: «Номер один»