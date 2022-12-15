В Бурятии выявили контрафакт вакцины от бешенства для собак и кошек

Управление ветеринарии Бурятии предупреждает владельцев домашних животных о выявлении на территории России контрафактной вакцины от бешенства собак и кошек «Нобивак®Rabies» с маркировкой на сербском языке.Как отмечают в ведомстве, препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, а также в государствах Евразийского экономического союза и официально не поступал на территорию страны.Как считают специалисты, применение контрафактного лекарственного препарата может быть небезопасно для домашних животных и для их владельцев. Отличить зарегистрированную вакцину «Нобивак®Rabies» от контрафактной можно по этикетке. У официально ввезенного препарата она будет переведена на русский язык.Фото: "Номер один"