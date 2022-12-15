Общество 15.12.2022 в 16:39
В Бурятии выявили контрафакт вакцины от бешенства для собак и кошек
Препарат не был зарегистрирован в России и официально не поступал в страну
Текст: Евгения Гармаева
Управление ветеринарии Бурятии предупреждает владельцев домашних животных о выявлении на территории России контрафактной вакцины от бешенства собак и кошек «Нобивак®Rabies» с маркировкой на сербском языке.
Как отмечают в ведомстве, препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, а также в государствах Евразийского экономического союза и официально не поступал на территорию страны.
Как считают специалисты, применение контрафактного лекарственного препарата может быть небезопасно для домашних животных и для их владельцев. Отличить зарегистрированную вакцину «Нобивак®Rabies» от контрафактной можно по этикетке. У официально ввезенного препарата она будет переведена на русский язык.
Фото: "Номер один"
Как отмечают в ведомстве, препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, а также в государствах Евразийского экономического союза и официально не поступал на территорию страны.
Как считают специалисты, применение контрафактного лекарственного препарата может быть небезопасно для домашних животных и для их владельцев. Отличить зарегистрированную вакцину «Нобивак®Rabies» от контрафактной можно по этикетке. У официально ввезенного препарата она будет переведена на русский язык.
Фото: "Номер один"
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