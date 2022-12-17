В Улан-Удэ машинист борется с ТГК-14

В Улан-Удэ не утихают скандалы вокруг ТГК-14. Горожанин, проработавший на предприятии почти 11 лет, пытается через суд вернуть недополученные, по его мнению, доплаты за вредные условия труда.Мужчина работал на ТГК-14 с весны 2011 года до конца февраля 2022 года. Все это время он трудился на одной должности – машинистом водогрейного котла котельного цеха.В 2013 году на ТГК-14 провели аттестацию рабочих мест, составили карты аттестации рабочих мест - свидетельство подтверждения безопасных условий труда на данном рабочем месте. Для должности машиниста водогрейного котла установили класс условий труда по степени вредности и (или) опасности производственных факторов «3.3».В качестве бонуса за работу во вредных условиях труда машинисту определили размер доплаты - 24%.В конце 2013 года существенно изменилось законодательство в области охраны труда - вместо аттестации рабочих мест введена специальная оценка условий труда. ТГК-14 установила новые классы (подклассы) условий труда и внесла изменения в трудовые договоры работников. А также изменения и в коллективный договор. По результатам оценки в коллективном договоре указали уже иные размеры доплат в зависимости от класса условий труда. Так, по подклассу «3.1» размер доплаты составляет 4%, по подклассу «3.2» – 8%, по подклассу «3.3» – 12%, по подклассу «3.4» – 16%.Поскольку на рабочем месте машиниста установлен итоговый подкласс вредности «3.2», по новым условиям вместо 24% ему полагалась доплата всего в размере 8%.Летом компания уведомила мужчину об изменениях, а осенью работник и компания заключили дополнительное соглашение к трудовому договору. С момента его подписания машинист за работу с вредными условиями труда стал получать всего 8% надбавки.Решение отстаивать свои права мужчина принял лишь спустя четыре года после уменьшения доплат. Заявление в суд на ТГК-14 мужчина подал лишь после увольнения из компании, поскольку «является более слабой стороной, был материально зависим от работодателя и опасался лишиться работы».Представители ТГК-14 на суде заявляли о том, что на предприятии «по результатам проведенной оценки установлены иные итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочем месте, что свидетельствует об улучшении условий труда и является основанием для пересмотра предоставляемых работникам компенсаций». Также в период с 1 января 2014 года по 30 мая 2018 на ТГК-14 проводились мероприятия, направленные на улучшение условий труда - ремонт и замена оборудования, текущий и капитальный ремонт зданий и помещений Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где работал истец.Суд пришел к выводу о том, что формальное соблюдение процедуры изменений условий трудового договора с работником не свидетельствует о законности действий работодателя.В частности, при принятии результатов специальной оценки труда и снижении размера доплат ответчик не принял во внимание мнение профсоюза о том, что фактически негативное влияние воздействующих факторов не изменилось, а оценка параметров микроклимата в связи с изменением методики проведения оценки воздействия не производилась. С учетом этого, согласно Закону «О специальной оценке условий труда», компенсационные меры не могут быть ухудшены.Из закона следует, что для работников, работавших до проведения специальной оценки условий труда, сохраняется право на прежний размер доплаты за работу во вредных условиях труда. Кроме того, согласно закону, работодатель, чтобы иметь право снизить размер доплат, обязан представить доказательства улучшения условий труда.«Представленные стороной ответчика в обоснование свой позиции многочисленные договоры подряда и акты о приемке выполненных работ не свидетельствуют достоверно об улучшении условий труда работников. Проведение работодателем мероприятий по текущему ремонту зданий и оборудования не может в полной мере свидетельствовать о значительном снижении воздействия вредных факторов на рабочих местах истцов», - рассуждают в суде.Помимо того, после ремонта ТГК-14 не провела специальную оценку условий труда.Суд пришел к выводу о том, что в целом приведенные ТГК-14 доводы и представленные ею доказательства не свидетельствуют о законности действий компании по снижению ранее установленной надбавки за вредные условия труда, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению.ТГК-14 обязали произвести перерасчет надбавки с момента ее снижения и по день увольнения истца.Отметим, компания с решением суда не согласилась и подала апелляцию.Напомним, о недовольстве рабочих своим положением на ТГК-14 стало известно в конце декабря 2020 года, когда рабочие компании-монополиста объявили голодовку. Люди жаловались на низкую зарплату, тяжелые условия труда и произвол руководства. Спустя некоторое время руководство компании достигло договоренности с работниками, выдвинувшими ряд требований, было принято совместное решение о разработке отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии. В 2021 году это соглашение приняли, также стороны подписали новый коллективный договор. Однако вскоре на ТГК-14 был упразднен топливно-транспортный цех, в котором трудилось больше всего зачинщиков протестов.Сейчас о протестах рабочих не слышно, но ТГК-14 хватает и других проблем.Фото: «Номер один»