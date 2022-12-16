Общество 16.12.2022 в 17:07

Руководитель Следкома Бурятии проведет прием жителей Новокижингинска

Общение пройдет по видеоконференцсвязи
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Текст: Константин Воронов
Руководитель Следкома Бурятии проведет прием жителей Новокижингинска
19 декабря руководитель Следственного комитета Бурятии Вячеслав Сухоруков посредством видеоконференцсвязи проведет личный прием жителей села Новокижингинск, которым на днях пришлось мерзнуть в своих домах из-за проблем с теплоснабжением.

«Прием граждан состоится с 15 часов в здании администрации муниципального образования сельское поселение «Новокижингинск» по адресу: Новокижингинск, микрорайон, д. 36. Записаться на прием, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно по телефонам: 8 (3012) 21-56-26 (Буинова Елена Владимировна – руководитель отдела по приему граждан), 8 (3012) 21-46-23 (приемная) и 8 (30148) 22-5-79 (Баинов Зоригто Баторович – руководитель Хоринского межрайонного следственного отдела)», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, жители Новокижингинска пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду. В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора. Дело с замерзающим селом в Бурятии взял на контроль руководитель следкома России Александр Бастрыкин, который поручил Вячеславу Сухорукову доложить о ситуации. Вопрос с замерзающим селом также поднимался на сессии Хурала 15 декабря.

Как сообщили власти, на данный момент ситуация с теплом в поселке стабилизировалась.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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