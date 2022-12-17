В Бурятии резко выросла реализация лапши быстрого приготовления

Несмотря на подорожание лапши быстрого приготовления на полках магазинов Бурятии, их продажи уверенно растут. Это свидетельствует о росте доли населения республики, употребляющего более простую и дешёвую еду, особенно на фоне подорожания более качественного импортного продовольствия.- Идёт хорошая реализация лапши "Роллтон" и "Доширак", причём несмотря на подорожание, которое произошло ещё весной этого года, если год назад они реализовывались в среднем по цене 35-45 рублей, то теперь они стоят от 60 рублей и выше, - сообщил менеджер по продажам сети магазинов "Николаевский". Впрочем, хитом продаж является вермишель "Роллтон" стоимостью 23 рубля за пачку в 60 г.Бурятия повторяет общероссийскую тенденцию.Так за 11 месяцев этого года спрос на лапшу быстрого приготовления в России вырос на 6,1%. В денежном выражении рост составил 16%, следует из данных аналитической компании NielsenIQ.С января по ноябрь в стране было продано свыше двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления. Годом ранее рост продаж данного продукта в этот период составил 7,4% в денежном выражении и 1,7% в натуральном, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование.Добавим, что лапша быстрого приготовления считается не слишком полезной для здоровья и в силу своей относительной дешевизны считается пищей для бедных. И показатели роста популярности "Доширака" резко контрастируют с оптимистичными официальными данными.Так Росстат сообщил о снижении в России в третьем квартале 2022 года числа граждан, проживающих за чертой бедности, на 700 тыс. человек в годовом выражении, до 15,3 млн человек (10,5%).По данным госстатистиков, по сравнению со вторым кварталом текущего года количество бедных в стране, чей доход ниже 13 688 рублей, уменьшилось на 2,3 млн человек.Фото "Номер один"