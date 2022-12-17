Общество 17.12.2022 в 15:21

В Бурятии резко выросла реализация лапши быстрого приготовления

"Роллтон" и "Доширак" бьют рекорды по продажам
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии резко выросла реализация лапши быстрого приготовления
Несмотря на подорожание лапши быстрого приготовления на полках магазинов Бурятии, их продажи уверенно растут. Это свидетельствует о росте доли населения республики, употребляющего более простую и дешёвую еду,  особенно на фоне подорожания  более качественного импортного продовольствия. 

- Идёт хорошая реализация лапши "Роллтон" и "Доширак",  причём несмотря на подорожание, которое произошло ещё весной этого года, если год назад они реализовывались в среднем по цене 35-45 рублей, то теперь они стоят от 60 рублей и выше, - сообщил менеджер по продажам сети магазинов "Николаевский". Впрочем, хитом продаж является вермишель "Роллтон" стоимостью 23 рубля за пачку в 60 г.

Бурятия повторяет общероссийскую тенденцию. 

Так за 11 месяцев этого года спрос на лапшу быстрого приготовления в России вырос на 6,1%. В денежном выражении рост составил 16%, следует из данных аналитической компании NielsenIQ.

С января по ноябрь в стране было продано свыше двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления. Годом ранее рост продаж данного продукта в этот период составил 7,4% в денежном выражении и 1,7% в натуральном, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование.

Добавим, что лапша быстрого приготовления считается не слишком полезной для здоровья и в силу своей относительной дешевизны считается пищей для бедных. И показатели роста популярности "Доширака" резко контрастируют с оптимистичными официальными данными.

Так Росстат сообщил о снижении в России в третьем квартале 2022 года числа граждан, проживающих за чертой бедности, на 700 тыс. человек в годовом выражении, до 15,3 млн человек (10,5%).

По данным госстатистиков, по сравнению со вторым кварталом текущего года количество бедных в стране, чей доход ниже 13 688 рублей, уменьшилось на 2,3 млн человек.

Фото "Номер один"

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии резко выросла реализация лапши быстрого приготовления
17.12.2022 в 15:21
В Улан-Удэ мать рассказала о беременности несовершеннолетней дочери
17.12.2022 в 15:02
В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада
17.12.2022 в 14:12
В Бурятии участники СВО из числа детей-сирот получают жилищные сертификаты вне очереди
17.12.2022 в 13:57
В Улан-Удэ машинист борется с ТГК-14
17.12.2022 в 08:00
В Бурятии экс-полицейский доказал свою невменяемость, чтобы заполучить квартиру
17.12.2022 в 07:00
Допрос экс-президента Монголии по делу о хищении угля длился более 4 часов
16.12.2022 в 20:52
По факту крушения вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
16.12.2022 в 19:00
Экипаж вертолета, сгоревшего в Улан-Удэ, погиб - МЧС
16.12.2022 в 17:56
Руководитель Следкома Бурятии проведет прием жителей Новокижингинска
16.12.2022 в 17:07
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ мать рассказала о беременности несовершеннолетней дочери
В комментариях женщину отговаривают от аборта и желают сил и терпения
17.12.2022 в 15:02
В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада
Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме
17.12.2022 в 14:12
В Бурятии участники СВО из числа детей-сирот получают жилищные сертификаты вне очереди
Наша республика стала первым регионом, который ввел такой вид соцподдержки
17.12.2022 в 13:57
В Улан-Удэ машинист борется с ТГК-14
Бывший рабочий компании требует пересчитать его зарплату
17.12.2022 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru