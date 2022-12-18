В Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог

Комбинат по благоустройству приступил к подсыпке городских дорог в три часа ночи, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Подсыпано больше 150 участков: улицы Н. Петрова, мкрн. Стеклозавод, дорога вблизи «Беркута», пр. Автомобилистов, пр. 50-лет Октября, улицы Революции 1905 года, Трубачеева, Ключевская, Сахьяновой, Зои Космодемьянской, Клеверная развязка, Юного Коммунара и др.За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка. Работы ведутся в круглосуточном режиме.«Уважаемые жители Улан-Удэ! Вы можете сообщить о необходимости уборки городских улиц в любое время по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838», - обратились к горожанам в мэрии столицы.Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ