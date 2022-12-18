Общество 18.12.2022 в 15:44

В Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог

За сутки на улицы города высыпали 550 тонн песка
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог
Комбинат по благоустройству приступил к подсыпке городских дорог в три часа ночи, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Подсыпано больше 150 участков: улицы Н. Петрова, мкрн. Стеклозавод, дорога вблизи «Беркута», пр. Автомобилистов, пр. 50-лет Октября, улицы Революции 1905 года, Трубачеева, Ключевская, Сахьяновой, Зои Космодемьянской, Клеверная развязка, Юного Коммунара и др.

За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Уважаемые жители Улан-Удэ! Вы можете сообщить о необходимости уборки городских улиц в любое время по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838», - обратились к горожанам в мэрии столицы.

Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ

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