Лишение матери родительских прав

Вопрос: «Дочь длительное время злоупотребляет спиртным, оставила своих детей у меня, материально их не обеспечивает. Могу ли я обратиться в суд с заявлением о лишении ее родительских прав?»

Отвечает Прокуратура Республики Бурятия:

- В соответствии с ч.1 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих (опекунов, попечителей), заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других). Другие лица (родственники, бабушки, дедушки, если они не назначены опекунами или попечителями, соседи и др.), не наделены таким правом. Однако согласно ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Таким образом, если Вы не назначены опекуном или попечителем в отношении своих внуков, то не имеете возможности обратиться в суд с иском к своей дочери о лишении родительских прав.