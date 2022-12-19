Общество 19.12.2022 в 11:44

Количество зарубежных грузовиков в аэропорту «Байкал» с июля выросло более, чем в 10 раз

Глава Бурятии и дирекция аэропорта благодарят таможенников, в таможне прорабатывают вопрос о расширении штатов      
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Текст: Номер один
Количество зарубежных грузовиков в аэропорту «Байкал» с июля выросло более, чем в 10 раз
В этом году аэропорт «Байкал»  превратился в настоящий перевалочный центр для грузовых авиакомпаний из Китая. «И во многом обработка такого количества грузов - результат оперативной, слаженной иногда даже самоотверженной работы таможенного поста международного аэропорта  «Байкал», - написал в своем Телеграм-канале его генеральный директор Дмитрий Гармаев.

«Несмотря на очень усечённый, реально маленький численный состав, таможенный пост аэропорта «Байкал» справляется с резким увеличением грузоперевозок. Международный аэропорт Байкал искренне благодарит Вас за совместную работу!», - отметил он.

«Не часто можно услышать похвалу в адрес таможенной службы. Но наши таможенники в аэропорту Улан-Удэ по-настоящему достойны, чтоб их отметили. Количество грузовых самолетов с импортными грузами увеличилось с 8 самолетов в июне, до 89 в ноябре. Рост каждый месяц. И во многом благодаря именно оперативной и слаженной работе таможни. Про нормированный рабочий день сотрудники таможни уже и не вспоминают.  Чем больше грузовых рейсов в аэропорту, тем больше его выручка и тем меньше аэропорт может закладывать в стоимость обслуживания пассажирских судов. А это прямое влияние на стоимость билетов для пассажиров. Плюс дополнительные рабочие места в аэропорту и дополнительные налоги в бюджет республики. Спасибо вам за работу!», - откликнулся на этот пост в своем Телеграм глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, «в настоящее время график работы отдела специальных таможенных процедур Улан-Удэнского таможенного поста (время начала и окончания смены) устанавливается с учетом расписания авиарейсов аэропорта «Байкал» в зависимости от времени убытия и прибытия международных воздушных судов. Для организации работы в круглосуточном режиме на постоянной основе  прикомандировываются сотрудники таможенного поста МАПП «Кяхта». Прорабатывается вопрос об увеличении штатной численности».

Фото: аэропорт «Байкал»

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