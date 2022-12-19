В Улан-Удэ перед Новым годом будут ежедневно проверять водителей на трезвость

В прошлую пятницу на дороги столицы Бурятии вышли свыше 20 сотрудников ГИБДД. Массовая проверка автомобилистов проходила в нескольких микрорайонах города.

Сотрудники ДПС проверили более 450 машин. В итоге, за нарушения к административной ответственности привлекли 17 горожан, в том числе троих нетрезвых водителей.

Кроме того, проверка прошла и в районах Бурятии – В Заиграевском, Закаменском и Кабанском районах выставили дополнительные экипажи ДПС на прошедших выходных.

« В преддверии новогодних праздников подобные мероприятия будут проводиться ежедневно. Основная их цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения.» - предупредили в Госавтоинспекции региона

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