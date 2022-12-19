В Забайкальском крае жители села увидели массовую миграцию диких антилоп

В Забайкальском крае жители стали свидетелями массовой миграции дзеренов или зобатых антилоп. Сельчане из села Культур успели заснять их шествие на видео. На кадрах видно, как сотни антилоп идут вдоль деревянных домов.

«Но не всегда миграция проходит благополучно. В начале декабря более 1000 дзеренов мигрировали в Айраг (Монголия), остановились у одного из водоемов и там примерзли ко льду. Природоохранные организации пришли на помощь, но спасти удалось не всех»,

- сообщают в местной группе «Аноним 03».



Отметим, дзерен монгольский или антилопа зобастая, включена в Красную книгу России как находящийся на грани исчезновения вид.Фото: скриншот из видео "Аноним 03"