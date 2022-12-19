Общество 19.12.2022 в 14:05

В Забайкальском крае жители села увидели массовую миграцию диких антилоп

Сельчане засняли на видео, как сотни животных прогулялись вдоль жилых домов  
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Забайкальском крае жители села увидели массовую миграцию диких антилоп

В Забайкальском крае жители стали свидетелями массовой миграции дзеренов или зобатых антилоп. Сельчане из села Культур успели заснять их шествие на видео. На кадрах видно, как сотни антилоп идут вдоль деревянных домов.

«Но не всегда миграция проходит благополучно. В начале декабря более 1000 дзеренов мигрировали в Айраг (Монголия), остановились у одного из водоемов и там примерзли ко льду. Природоохранные организации пришли на помощь, но спасти удалось не всех»,

- сообщают в местной группе «Аноним 03».




  Отметим, дзерен монгольский или антилопа зобастая, включена в Красную книгу России как находящийся на грани исчезновения вид.


Фото: скриншот из видео "Аноним 03"
Теги
забайкальский край животные

Все новости

В Бурятии появился бронзовый призер мира по джиу-джитсу
19.12.2022 в 15:27
В Бурятии заявление на единое пособие можно будет подать с 28 декабря
19.12.2022 в 15:25
В Улан-Удэ рестораны пожаловались на слабый спрос на новогодние корпоративы
19.12.2022 в 14:54
В Улан-Удэ снег убирают и днем, и ночью
19.12.2022 в 14:54
В Национальной библиотеке Бурятии представили переиздание книги Намжила Нимбуева
19.12.2022 в 14:53
В Улан-Удэ недобросовестных собачников оштрафовали уже на 2.5 миллиона рублей
19.12.2022 в 14:36
В Забайкальском крае жители села увидели массовую миграцию диких антилоп
19.12.2022 в 14:05
В Улан-Удэ перед Новым годом будут ежедневно проверять водителей на трезвость
19.12.2022 в 13:32
В Улан-Удэ театр кукол запускает конкурс костюмов в стиле киберпанк
19.12.2022 в 13:13
В Бурятии ведется трехуровневый контроль за ценами
19.12.2022 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Бурятии заявление на единое пособие можно будет подать с 28 декабря
В Пенсионном фонде рассказали, кому и в каком размере положены выплаты
19.12.2022 в 15:25
В Улан-Удэ рестораны пожаловались на слабый спрос на новогодние корпоративы
Загрузка некоторых заведений едва превышает 30%
19.12.2022 в 14:54
В Улан-Удэ снег убирают и днем, и ночью
За прошедшие выходные с улиц вывезли 75 КАМАЗов снега
19.12.2022 в 14:54
В Национальной библиотеке Бурятии представили переиздание книги Намжила Нимбуева
В свет вышел новый поэтический сборник Намжила Нимбуева в мини-формате, это девятое издание стихов поэта

19.12.2022 в 14:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru