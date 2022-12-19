Общество 19.12.2022 в 14:53

В Национальной библиотеке Бурятии представили переиздание книги Намжила Нимбуева

В свет вышел новый поэтический сборник Намжила Нимбуева в мини-формате, это девятое издание стихов поэта

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В Национальной библиотеке Бурятии представили переиздание книги Намжила Нимбуева
В изящное подарочное издание включены 152 стиха и 33 краткостишия, написанные Намжилом Нимбуевым. По словам сестры поэта Любови Нимбуевой, данная книга является девятой по счету, до этого стихи издавались восемь раз, из них четыре раза – в Москве. Уникальность книги заключается в ее небольшом, карманном формате, повторяющем по своим размерам обычный смартфон. В качестве иллюстратора издания в твердой обложке выступил Заслуженный художник России Бальжинима Доржиев, сообщили в минкультуры Бурятии.

В рамках творческого вечера состоялся показ короткометражного фильма «Под вечным синим небом», в основу сюжета которого лег по пронзительный рассказ Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь». Отметим, в этом году самобытная бурятская кинокартина завоевала гран-при открытого фестиваля кино и театра “Амурская осень” в Благовещенске, а также получила высокую оценку жюри на фестивале короткометражных фильмов Alter-Native 30 (Румыния) и на международном кинофестивале Фано (Италия).



- Презентация прошла очень душевно. Стихи читали как известные артисты Артем Баскаков, Любовь Рябкова, так и юные таланты: студент хореографического училища Павел Ирматов, дети Сарюна и Эрдэни Цыремпиловы. Музыкальные произведения, исполненные на морин хуре Арюной Нимаевой, украсили встречу. Интересно выступил заслуженный художник РФ, народный художник Бурятии Бальжинима Доржиев, цветными иллюстрациями с картин которого оформлена книга, - говорит сестра поэта Любовь Ширабовна.

Мероприятие посетили представители республиканской общественности, деятели искусства и культуры и многочисленные почитатели творчества легендарного бурятского поэта. Тираж книги оставляет 300 экземпляров и отпечатан на благотворительные средства почитателей творчества поэта. Некоторое количество книг отправлены землякам, участникам СВО.

Отметим, что в 2023 году в Национальной библиотеке пройдет ежегодный литературный фестиваль «Байкальские чтения», посвященный 75-летию со дня рождения Намжила Ширабовича Нимбуева, поэта, переводчика. В рамках фестиваля пройдут книжные выставки, поэтическая площадка на смотровой площадке Национальной библиотеки, литературная мастерская для молодых и начинающих авторов, торжественное собрание общественности.

Фото: minkultrb.ru
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