В Бурятии заявление на единое пособие можно будет подать с 28 декабря

С 1 января 2023 в России будет введено единое пособие на детей и беременных женщин, которое объединит пять действующих на сегодня мер социальной поддержки, сообщили в отделении Пенсионного фонда Бурятии.- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет;- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет;- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.Заявление на Единое пособие можно будет подать уже с 28 декабря 2022 года на портале Госуслуг.На ребёнка до 17 лет размер пособия составит – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.Для беременной женщины – 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.Назначение единого пособия будет производиться исходя комплексной оценки нуждаемости семьи:1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Оценка дохода будет проводиться за период 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления;2) семья владеет движимым и недвижимым имуществом в пределах установленной нормы;3) у семьи нет финансовых накоплений на вкладах (счетах), доход от процентов по которым превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения;4) трудоспособные члены семьи в периоде, за который рассчитывается среднедушевой доход, имеют официальный доход или объективные причины для его отсутствия («правило нулевого дохода»);Единое пособие будет назначаться на всех детей в семье в возрасте до 17 лет по одному заявлению и по единым правилам.Увеличится размер пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки.Выплаты на детей до 3 лет можно будет получить вне зависимости от очередности их рождения на условиях комплексной оценки нуждаемости.Период учета доходов приближен к дате назначения выплаты. По заявлениям, поданным в декабре 2022 по январь 2023 года, доходы будут учитываться с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года.Для плавного перехода от существующих выплат к единому пособию для семей с детьми, которые уже получают ежемесячные выплаты, а также семей, в которых дети родятся до 1 января 2023 года, предусматривается сохранная норма. Семья может выбрать: получать выплаты по старым правилам до окончания срока их назначения или перейти на единое пособие.На детей, рожденных с января 2023 года, будет назначаться единое пособие.Проконсультироваться по вопросам назначения Единого пособия можно по телефону: 8 800 600 0000 и в социальных сетях Отделения ПФР по Республике Бурятия:VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Бурятия тел. 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91Фото: «Номер один»