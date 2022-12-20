ВСЖД проводит благотворительную акцию «Елка добра»

Сотрудники Восточно-Сибирской магистрали приняли участие в благотворительной акции «Елка добра». Открытками с пожеланиями детей украсили новогодние ели, установленные в зданиях территориальных управлений ВСЖД в Иркутске, Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске. Каждый желающий смог взять послание и исполнить детскую мечту, сообщила пресс-служба магистрали.Адресатами добра стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. За короткое время железнодорожники сняли с елей все открытки. Это значит, что более 270 ребятишек получат к празднику долгожданные подарки.На Восточно-Сибирской магистрали акция «Елка добра» проводится ежегодно и стала доброй предновогодней традицией.Фото: ВСЖД