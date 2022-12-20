Общество 20.12.2022 в 10:41

ВСЖД проводит благотворительную акцию «Елка добра»

Более 270 ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты получат к празднику долгожданные подарки

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ВСЖД проводит благотворительную акцию «Елка добра»
Сотрудники Восточно-Сибирской магистрали приняли участие в благотворительной акции «Елка добра». Открытками с пожеланиями детей украсили новогодние ели, установленные в зданиях территориальных управлений ВСЖД в Иркутске, Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске. Каждый желающий смог взять послание и исполнить детскую мечту, сообщила пресс-служба магистрали.

Адресатами добра стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. За короткое время железнодорожники сняли с елей все открытки. Это значит, что более 270 ребятишек получат к празднику долгожданные подарки.

На Восточно-Сибирской магистрали акция «Елка добра» проводится ежегодно и стала доброй предновогодней традицией.

Фото: ВСЖД


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