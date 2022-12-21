«Авито Недвижимость» запустила сервис безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья в Бурятии

У гостя есть возможность бесплатной отмены бронирования в течение срока, установленного арендодателем. Если этот срок будет нарушен, владелец жилья все равно получит предоплату в качестве компенсации упущенной выгоды.











Таблица 2. Список населённых пунктов Бурятии, где доступно онлайн-бронирование на «Авито Недвижимости»





Платформа «Авито Недвижимость» расширила географию работы сервиса онлайн-бронирования квартир, подключив к нему ещё 4004 города России. Теперь общее число городов, где доступно безопасное бронирование жилья достигло 4049, включая 28 населённых пунктов Бурятии. Подробнее в Таблице 2. Сервис дает широкие возможности всем его пользователям: как путешественникам, так и владельцам квартир. В их числе — быстрая и безопасная оплата проживания непосредственно на платформе, проверка всех объектов, защита от риска отмены заселения, страхование жилья, служба поддержки 24/7, функция мгновенного бронирования и многое другое.Ранее сервис был доступен в 45 городах страны: пяти крупнейших мегаполисах и в больших центрах Юга России, Сибири и Дальнего Востока. Теперь он работает практически во всех регионах Российской Федерации — опцией охвачены в том числе и малые города и поселки. Учитывая, что на «Авито Недвижимости» самая большая база посуточного жилья в России*, это открывает огромные возможности для путешествий внутри страны. Онлайн-бронирование теперь работает в расположенной на берегу Байкала Слюдянке, балтийском курорте Зеленоградске, кемеровском горнолыжном центре Шерегеш и тысячах других населенных пунктах по всей стране.«Сервис онлайн-бронирования «Авито Недвижимости» — это инструмент, способный сделать комфортнее процесс бронирования как для путешественников, так и для владельцев квартир. У нас уже есть опыт успешной работы сервиса в 45 крупнейших городах России. И основываясь на тысячах отзывов пользователей как с той, так и с другой стороны, можем сказать, что он является надежной российской альтернативой ушедшим из России сервисам для аренды частного жилья. А по ряду позиций — и превосходит их, в частности по уровню проверки объектов на безопасность. Мы стремимся сделать краткосрочную аренду недвижимости главным способом размещения туристов внутри страны. И сегодня, когда сервис онлайн-бронирования распространился в общей сложности на 4049 городов, достижение этой цели стало еще ближе»,— комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».Сервис онлайн-бронирования делает путешествия по России удобнее и безопаснее. Он снижает риск отмены заселения и исключает необходимость переводить предоплату на карту арендодателя без четких гарантий предоставления услуги.Денежные средства гость перечисляет «Авито», причем непосредственно на платформе, не пользуясь никакими сторонними сервисами и сайтами. «Авито Недвижимость» замораживает их и перечисляет предоплату арендодателю только спустя сутки после заселения: на случай любых непредвиденных ситуаций.В случае возникновения каких-либо проблем с квартирой платформа вернет деньги пользователю: выделенная для краткосрочной аренды служба поддержки работает круглосуточно. А при необходимости ее сотрудники всегда помогут путешественнику найти альтернативный вариант размещения.Все квартиры, на которые распространяется работа сервиса онлайн-бронирования, проходят серьезную проверку. Она включает видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения объекта фотографиям и описанию, а также проверку документов арендодателя. По ее итогам надежные объявления маркируются значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».Кроме того, все квартиры на «Авито Недвижимости» имеют свой рейтинг. Важно, что его получает не арендодатель, а конкретный объект недвижимости. Это исключает ситуацию, когда на несколько квартир, у которых один владелец, распространяется общий «средний балл», что может ввести путешественников в заблуждение.После того, как арендодатель получает заявку на бронь, у него есть 12 часов, чтобы принять или отклонить заявку. За это время стороны могут обсудить детали через мессенджер «Авито» или по телефону. Уже на следующий день после заезда гостя арендодатели могут гарантированно получить предоплату в 30% от общей суммы бронирования за вычетом комиссии «Авито».Кроме того, арендодатель может подключить опцию мгновенного бронирования. В этом случае гостям не нужно будет оставлять заявку, а владельцу квартиры — принимать её. Гости могут сразу оплачивать бронь на нужные даты и спокойно заселяться в удобное для них время.В рамках работы сервиса для арендодателей также доступно страхование квартир с компенсацией до 300 тыс. рублей на период бронирования с «Авито». Плата за пролонгацию объявлений больше не взимается: платформа лишь удерживает комиссию в 15% от стоимости бронирования.Только получившие подтверждение надежности и подключенные к онлайн-бронированию квартиры попадают в поисковую выдачу. У таких объявлений заметно растет число подтверждённых и оплаченных заявок.