Лиана Щетилина: «Мир часто очень агрессивен к непохожим людям. Я хочу, чтобы это изменилось»

Синдром Дауна – примерно 1 из 1000 малышей появляется на свет с таким диагнозом. Одна дополнительная хромосома и человек рождается совершенно другим. Внешние отличия и нарушения когнитивных функций становятся причиной огромных трудностей. С ребенком, имеющим синдром Дауна, должны постоянно работать педагоги, логопеды и психологи, но на деле квалифицированной помощи на всех не хватает.





В работе артисты опирались на опыт коллег из других городов. Друзья Лианы из родного Владивостока занимались инклюзивным театром, режиссер и актер из Хабаровского ТЮЗа Виталий Федоров запустил проект «Перемир», где так же работал с детьми с синдромом Дауна – на них и равнялись.





- Всю неделю наши дети ждут занятий в театре. Нам очень повезло с Лианой, - говорят родители. – Была бы у Лианы возможность, мы бы чаще ходили. Ходят на занятия все – от мала до велика. Одному подопечному уже 17 лет. Он окончил специализированную школу, но продолжает ходить на занятия. Потому что больше ходить некуда. А человек, каким бы он не был, всегда хочет общаться. Человеку нужен человек, словом. И родители честно признаются, что боятся наступления того дня, когда их взрослые дети перестанут быть кому-то нужны. Потому что пока ты маленький, государство еще проявляет к тебе какой-то интерес, а вырос – и нет никому до тебя никакого дела.





- О том, что у моего сына синдром Дауна, я узнала через полчаса после родов… У меня была истерика. Это потом, благодаря помощи добрых людей, спустя долгое время произошло принятие. До этого же вопрос: «За что?» мучил меня, как и мысли о том, как мой ребенок будет жить.Актриса Лиана Щетилина однажды решила, что может помочь. Разовые акции подобного рода в театре уже были. Начиная с 2000 года, артисты собирались, создавали вместе с детьми с синдромом Дауна спектакли, и проект закрывался, все расходились. На первый клич актрисы Щетилиной в соцсетях о создании группы для занятий с детьми с синдромом Дауна, отозвались несколько мам. С тех пор случились пандемия, карантины и прочие потрясения, но никто из тех, кто пришел тогда в группу, занятий не оставил. Теперь работа идет на постоянной основе: раз в неделю с каждым ребенком в театре проходят индивидуальные занятия.- Проект «Театр и «солнечные» дети» был задуман для того, чтобы дети с синдромом Дауна имели возможность общаться, не чувствовали себя одинокими и поняли, что они нужны миру, который не заканчивается стенами квартир. На общих занятиях с ребятами всегда занимаются мои коллеги Алена Байбородина, Анастасия Турушева, Роман Гаврилов, ранее нас всегда поддерживали Николай Брагин, Наталья Березина, – говорит Лиана Щетилина.В 2020 году актрисы Лиана Щетилина и Алена Байбородина реализовали социальный проект «Я здесь» при поддержке регионального Союза театральных деятелей и Министерства социальной защиты Бурятии. Они стали победителями в конкурсном отборе на получение грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям. В 2021 году, благодаря стипендии и поддержке Союза театральных деятелей России, актрисы реализовали проект «Театр и «солнечные” дети», в рамках которого создали спектакль-перформанс «Я здесь».– Мир часто очень агрессивен к непохожим людям. Я хочу, чтобы это изменилось. Хорошо, что наш театр стал местом, куда можно прийти и получить положительный эмоциональный опыт. Так мы можем быть по-настоящему полезны кому-то. Каждое занятие я вижу – ребятам нужно это общение. Они нуждаются во внимании, поощрении, творческой реализации. Просто порой им нужно чуть больше терпения и времени. Так, почему бы не создать для них обстановку, в которой они могли бы раскрыть свои таланты, дать им возможность высказаться и быть услышанными? – говорит Лиана Щетилина.С одними заниматься легко, с другими – сложно. Одни – разговаривают, быстро повторяют движения, а другим нужно время. Но ко всем артисты находят подход.- Такие проекты очень важны: они направлены на привлечение внимания к острым общественным проблемам людей с инвалидностью, людей, ущемленных в правах, страдающих от давления социума или «выключенных» из обычной жизни, говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, приветствуя начинание театра.В Улан-Удэ проекты «бестужевцев» стали первыми ласточками социального театра, в котором артисты учат ребят актерскому мастерству, сценической речи и движению и просто помогают научиться жить среди людей.Фото: Галина Инкина