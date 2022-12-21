На дорогах Улан-Удэ начались предновогодние пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе фиксируются 9-балльные заторы. Как пояснили в ГИБДД Бурятии, накануне новогодних праздников на дорогах становится больше машин горожан, к ним прибавляются жители районов республики, которые приезжают в торговые центры Улан-Удэ за новогодними подарками.– Bo избежание аварий водителям необходимо строго соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, избегая резких манёвров. Соблюдайте безопасную дистанцию и не забывайте o ремнях безопасности. Пешеходам также стоит соблюдать правила дорожного движения. Перед переходом проезжей части убедитесь, что транспортные средства остановились, и только после этого продолжайте движение, – обратились к горожанам и гостям столицы в Госавтоинспекции.Также водителей просят не отвлекаться на телефоны, парковать транспорт вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи.Фото: мэрия Улан-Удэ