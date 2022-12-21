В Бурятии мама восьмерых детей обрела жилье только через суд

Бурятии под контролем судебных приставов многодетная семья решила жилищный вопрос. В 2020 году жительница одного из районов республики, имеющая восемь детей, обратилась за предоставлением единовременной денежной выплаты, выделяемой на приобретение жилого помещения многодетной семье, имеющей шесть и более детей. Оснований для отказа не было, но прошло два года, а деньги так и не были выделены. Свои интересы семье пришлось отстаивать в суде.Суд, изучив материалы дела, встал на сторону истицы и обязал Министерство социальной защиты населения Бурятии выплатить более 5 ммлн рублей многодетной семье, сообщили в республиканском управлении ФССП.«Ha основании иcпoлнитeльныx дoкyмeнтoв былo вoзбyждeнo пpoизвoдcтвo в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Семье под контролем судебного-пристава исполнителя Министерством социальной защиты населения Бурятии было выдано свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Денежные средства уже поступили на банковский счет многодетной мамы. Теперь им предстоят приятные хлопоты по выбору будущего дома», - отметил главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: pixabay.com