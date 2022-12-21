Общество 21.12.2022 в 17:56

ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих

Планируете начать изучение английского языка с нуля? Тогда точно стоит попробовать аудиокурсы
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Текст: Иван Иванов
ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих
Почему? Вот их основные преимущества:

1. Удобно. Можно проходить курсы с телефона, ноутбука в любом удобном месте и в свободное время.

2. Гибкость. Вам доступна кнопка пауза и её можно нажимать сколько угодно раз. Это позволяет обучаться в своем темпе и ничего не упускать.

3. Полное погружение. Английский с носителями – это идеально, так как вы научитесь воспринимать их речь на слух, что пригодится в будущем.

Какие аудиоуроки выбрать? Мы предлагаем вам свою подборку из ТОП-3.

Курс Английского Языка Для Начинающих с Оксаной Долинка

Сервис Вistroenglish.com предлагает видео+аудиокурс, который создала Оксана Долинка, преподаватель с огромным опытом и сертификатом Кембриджа.

В разработке этого курса принимали участие носители языка, что очень важно. По итогам прохождения обучения, вы научитесь:

●    строить самостоятельно предложения;
●    правильно задавать вопросы;
●    понимать, о чем говорят;
●    свободно и уверенно разговаривать.

В курсе есть не только аудиоуроки, но и видео занятия, они дополняют друг друга и позволяют быстро изучать новый язык. Как показывает практика, уже после первого занятия есть результаты. Однако стоит отметить, что уроки в видео и аудиокурсе не повторяются. Это две полноценные самостоятельные программы.

Почему стоит выбрать этот курс?

1. 52 уроков по 30 минут в видеоформате, занятия начинаются с повтора пройденных тем.

2. 90 аудиозаписей по 10 минут для того, чтобы усвоить произношение, и научиться воспринимать речь на слух.

3. Обучение проводит русскоговорящий преподаватель с носителями языка.

4. В курс входит изучение всех важных тем для свободного общения на английском.

Оксана Долинка самостоятельно разработала методику обучения, которая дает 100% эффективность в изучение языка, тысячи благодарных отзывов тому подтверждение.

Аудиокурс Effortless English

Курс создал преподаватель из США – A.J. Hoge. Его цель: выработать навыки чтения и письма, а также пополнить словарный запас, чтобы в результате свободно общаться на английском языке.

Преимущества курса:

1. Повторение пройденных тем.

2. Простые объяснения.

3. Поэтапное обучение.

4. Есть аудио и видео уроки.

Аудиокурс English Michael Thomas

Курс от Мишеля Томаса для начинающих и продвинутых. Построен полностью из аудиоуроков на английском. Он помогает начать говорить, а также в уроках простым языком объясняется материал. Курс больше подходит для тех, кто путешествует или занимается саморазвитием, а также уже имеет базовые знания английского.

Для тех, кто только начинает обучение, лучше все же стартовать с курса «Английский за 4 недели 2 в 1» от Оксаны Долинка, так как он наиболее простой и понятный, содержит в себе все необходимые материалы для новичков.

Фото: pixabay.com

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