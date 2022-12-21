ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих

Почему? Вот их основные преимущества:1. Удобно. Можно проходить курсы с телефона, ноутбука в любом удобном месте и в свободное время.2. Гибкость. Вам доступна кнопка пауза и её можно нажимать сколько угодно раз. Это позволяет обучаться в своем темпе и ничего не упускать.3. Полное погружение. Английский с носителями – это идеально, так как вы научитесь воспринимать их речь на слух, что пригодится в будущем.Какие аудиоуроки выбрать? Мы предлагаем вам свою подборку из ТОП-3.Сервис Вistroenglish.com предлагает видео+аудиокурс, который создала Оксана Долинка, преподаватель с огромным опытом и сертификатом Кембриджа.В разработке этого курса принимали участие носители языка, что очень важно. По итогам прохождения обучения, вы научитесь:● строить самостоятельно предложения;● правильно задавать вопросы;● понимать, о чем говорят;● свободно и уверенно разговаривать.В курсе есть не только аудиоуроки, но и видео занятия, они дополняют друг друга и позволяют быстро изучать новый язык. Как показывает практика, уже после первого занятия есть результаты. Однако стоит отметить, что уроки в видео и аудиокурсе не повторяются. Это две полноценные самостоятельные программы.1. 52 уроков по 30 минут в видеоформате, занятия начинаются с повтора пройденных тем.2. 90 аудиозаписей по 10 минут для того, чтобы усвоить произношение, и научиться воспринимать речь на слух.3. Обучение проводит русскоговорящий преподаватель с носителями языка.4. В курс входит изучение всех важных тем для свободного общения на английском.Оксана Долинка самостоятельно разработала методику обучения, которая дает 100% эффективность в изучение языка, тысячи благодарных отзывов тому подтверждение.Курс создал преподаватель из США – A.J. Hoge. Его цель: выработать навыки чтения и письма, а также пополнить словарный запас, чтобы в результате свободно общаться на английском языке.1. Повторение пройденных тем.2. Простые объяснения.3. Поэтапное обучение.4. Есть аудио и видео уроки.Курс от Мишеля Томаса для начинающих и продвинутых. Построен полностью из аудиоуроков на английском. Он помогает начать говорить, а также в уроках простым языком объясняется материал. Курс больше подходит для тех, кто путешествует или занимается саморазвитием, а также уже имеет базовые знания английского.Для тех, кто только начинает обучение, лучше все же стартовать с курса «Английский за 4 недели 2 в 1» от Оксаны Долинка, так как он наиболее простой и понятный, содержит в себе все необходимые материалы для новичков.Фото: pixabay.com