Оформление европротокола онлайн

Вопрос: «Что нужно учесть при оформлении европротокола через приложение?»

Баир Доржиевич

Европротокол - это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии (водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Это позволяет не только существенно сократить временные затраты на оформление ДТП, но и быстро убрать машины с проезжей части, тем самым облегчив проезд остальным участникам дорожного движения и минимизировав риск возникновения новых столкновений. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде.

Европротокол онлайн доступен для автомобилей̆, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.

Общие условия:

- в ДТП участвуют только два транспортных средства;

- не пострадали люди;

- не повреждено имущество, кроме автомобилей;

- у обоих водителей есть полисы ОСАГО.

На что обратить внимание при оформлении онлайн:

- использовать только приложение «Госуслуги Авто»;

- убедиться, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны;

- у обоих водителей есть подтвержденные учетные записи на Госуслугах;

- для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.

Помните, что нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее, фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения. После фотофиксации можно освободить проезжую часть.

Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.

Разъезжаться со вторым участником ДТП следует только после того, как придет извещение о регистрации с номером.

Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС - в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканировать QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.

Сумма возмещения по европротоколу:

Если есть фото:

- нет разногласий - до 400 000 ₽

- есть разногласия - до 100 000 ₽

Если нет фото:

- нет разногласий - до 100 000 ₽

- есть разногласия - для оформления ДТП следует вызвать сотрудников полиции.