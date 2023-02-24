Общество 24.02.2023 в 09:00

Оформление европротокола онлайн

Как это сделать через приложение?
A- A+
Текст: Номер один
Оформление европротокола онлайн
Номер один

Вопрос: «Что нужно учесть при оформлении европротокола через приложение?» 

Баир Доржиевич

Европротокол - это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии (водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Это позволяет не только существенно сократить временные затраты на оформление ДТП, но и быстро убрать машины с проезжей части, тем самым облегчив проезд остальным участникам дорожного движения и минимизировав риск возникновения новых столкновений. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде.

Европротокол онлайн доступен для автомобилей̆, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.

Общие условия:

- в ДТП участвуют только два транспортных средства;

- не пострадали люди;

- не повреждено имущество, кроме автомобилей;

- у обоих водителей есть полисы ОСАГО.

На что обратить внимание при оформлении онлайн:

- использовать только приложение «Госуслуги Авто»;

- убедиться, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны;

- у обоих водителей есть подтвержденные учетные записи на Госуслугах;

- для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.

Помните, что нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее, фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения. После фотофиксации можно освободить проезжую часть.

Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.

Разъезжаться со вторым участником ДТП следует только после того, как придет извещение о регистрации с номером.

Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС - в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканировать QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.

Сумма возмещения по европротоколу:

Если есть фото:

- нет разногласий - до 400 000 ₽

- есть разногласия - до 100 000 ₽

Если нет фото:

- нет разногласий - до 100 000 ₽

- есть разногласия - для оформления ДТП следует вызвать сотрудников полиции.

Теги
справбюро

Все новости

Два человека получили ожоги на пожаре в Улан-Удэ
25.02.2023 в 16:06
Бурятию накроют метели и снегопады
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар
25.02.2023 в 10:13
В Бурятии автомобиль полицейского протаранил Дом культуры, трое погибли
25.02.2023 в 09:50
Глава Бурятии попал под санкции
25.02.2023 в 09:32
Глава Бурятии навестил раненых военных
25.02.2023 в 08:59
На Байкале столкнулись автомобиль и судно на воздушной подушке
25.02.2023 в 08:35
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
25.02.2023 в 07:00
В Бурятии резко подорожал лук
24.02.2023 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
Бурятию накроют метели и снегопады
Ухудшение погоды ожидается с 26 февраля
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
Решение депутатов вызвало серьезную озабоченность у дачников
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
Энергетический монополист «хоронит» федеральную программу «Чистый воздух»?
25.02.2023 в 07:00
В Бурятии 85-летний пенсионер поборол ТГК-14
Пожилой мужчина прошел через 25 судебных заседаний, чтобы наказать монополиста
24.02.2023 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru