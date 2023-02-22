Общество 22.02.2023 в 10:10

Власти Монголии поздравили старожилов с Новым годом

На церемонию приветствия «золголт» пришли ветераны в возрасте от 81 до 99 лет
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Власти Монголии поздравили старожилов с Новым годом
В Улан-Баторе 21 февраля, по традиции, в первый день первого месяца весны президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, спикер парламента Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ приняли старшее поколение по случаю Нового года по лунному календарю в госрезиденции, чтобы проявить к ветеранам уважение и пожелать им счастья, здоровья и благополучия.



На церемонию приветствия «золголт» пришли ветераны-участники войны, государственные и общественные деятели, многодетные матери, писатели, поэты, животноводы, генералы полиции, учителя, строители и врачи в возрасте от 81 до 99 лет, сообщает МОНЦАМЭ.

Золголт – это самый важный обряд Белого месяца. У монголов до сих пор существует поверье: чем больше гостей посетит дом или юрту в первый день Нового года, тем счастливее будет наступающий год – на этот раз Год Водяного Кролика.

Фото: montsame.mn
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