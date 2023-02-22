Общество 22.02.2023 в 10:47
ЗГРП остается титульным спонсором вольной борьбы в Бурятии
В этом году Забайкальское горнорудное предприятие выделит на поддержку борцов 6,5 млн руб
Текст: Номер один
Забайкальское горнорудное предприятие и Федерация борьбы Бурятии продлили свое соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписано на 2023-2024 годы, в мероприятии приняли участие президент федерации Чимит Бальжинимаев и заместитель гендиректора ЗГРП Петр Архинчеев, сообщает «Восток-Телеинформ».
Чимит Бальжинимаев отметил, что с приходом такого титульного спонсора качество вольной борьбы в республике значительно улучшилось.
«Около 30 лет у нас не было победителей и призеров чемпионатов Европы, мира. И недавно они появились. Очень много детей стало приходить в борьбу. Поэтому ЗГРП в этом году решило подписать прямое соглашение с Федерацией спортивной борьбы Бурятии. Сумма соглашения только на 2023 год составляет 6,5 млн рублей! И думаю, что это не предел. А мы сделаем все для того, чтобы борьба развивалась и процветала», - сказал Бальжинимаев.
Напомним, ЗГРП является спонсором Федерации вольной Бурятии с 2019 года. За это время на развитие этого вида спорта в республике было выделено более 30 миллионов рублей. Предприятие стало генеральным спонсором чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин и целого ряда других мероприятий.
Фото: egov-buryatia.ru/minsport
Чимит Бальжинимаев отметил, что с приходом такого титульного спонсора качество вольной борьбы в республике значительно улучшилось.
«Около 30 лет у нас не было победителей и призеров чемпионатов Европы, мира. И недавно они появились. Очень много детей стало приходить в борьбу. Поэтому ЗГРП в этом году решило подписать прямое соглашение с Федерацией спортивной борьбы Бурятии. Сумма соглашения только на 2023 год составляет 6,5 млн рублей! И думаю, что это не предел. А мы сделаем все для того, чтобы борьба развивалась и процветала», - сказал Бальжинимаев.
Напомним, ЗГРП является спонсором Федерации вольной Бурятии с 2019 года. За это время на развитие этого вида спорта в республике было выделено более 30 миллионов рублей. Предприятие стало генеральным спонсором чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин и целого ряда других мероприятий.
Фото: egov-buryatia.ru/minsport
Тегивольная борьба поддержка ЗГРП