Общество 22.02.2023 в 12:26

В Бурятии Роспотребнадзор помог выиграть потребителям иски почти на 18 млн рублей

Покупатель бракованной машины за 2,7 млн рублей вернул эти деньги и еще 800 тысяч за хлопоты
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии Роспотребнадзор помог выиграть потребителям иски почти на 18 млн рублей
В Бурятии сумма присужденных при участии Роспотребнадзора в пользу потребителей денежных средств увеличилась в прошлом году почти в шесть раз по сравнению с итогами 2021 года и превысила 17,6 млн руб, сообщили в республиканском управлении ведомства.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей. Управление может быть привлечено судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения в целях защиты прав потребителей.

В рамках реализации положений федерального закона «О защите прав потребителей» в Бурятии управление Роспотребнадзора  в 2022 году дало 28 заключений в судах, из них наибольшее количество заключений, а именно 19, дано в сфере розничной торговли.

По делам, по которым управлением даны заключения, требования потребителей удовлетворены, в их пользу присуждено более 9,8 млн рублей.

Например, управление дало заключение по исковому заявлению потребителя к автосалону, расположенному в Иркутске. Там покупатель приобрел автомобиль по цене 2,7 млн рублей. После покупки при эксплуатации автомобиля хозяин  обнаружил в машине конструктивный недостаток. Покупатель обратился к продавцу, потребовав возврата денег. Продавец отказался это делать. После этого покупатель обратился в суд. Республиканское управление Роспотребнадзора  в целях защиты прав потребителей дало заключение по делу.

В итоге суд удовлетворил исковые требования потребителя. В его пользу потребителя присуждено более 3, 5 млн рублей: сама стоимость автомобиля по договору купли-продажи, еще 272 255 рублей – возмещение возникших убытков, 10 000 рублей – компенсация причиненного морального вреда, 500 000 рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, 92 480 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами. Справедливость решения Октябрьского районного суда подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии.

Также в 2022 году помимо участия в суде в качестве государственного органа, дающего заключение по делу, управление само подало 42 исковых заявления в защиту прав потребителей. По результатам рассмотрения исковых заявлений управления в пользу потребителей присуждено более 7,8 млн рублей.

Обманутым потребителям надо помнить о том, что в соответствии со статьей 17 закона РФ «О защите прав потребителей» защита прав потребителей осуществляется судом.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
потребители права год итоги

Все новости

Два человека получили ожоги на пожаре в Улан-Удэ
25.02.2023 в 16:06
Бурятию накроют метели и снегопады
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар
25.02.2023 в 10:13
В Бурятии автомобиль полицейского протаранил Дом культуры, трое погибли
25.02.2023 в 09:50
Глава Бурятии попал под санкции
25.02.2023 в 09:32
Глава Бурятии навестил раненых военных
25.02.2023 в 08:59
На Байкале столкнулись автомобиль и судно на воздушной подушке
25.02.2023 в 08:35
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
25.02.2023 в 07:00
В Бурятии резко подорожал лук
24.02.2023 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
Бурятию накроют метели и снегопады
Ухудшение погоды ожидается с 26 февраля
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
Решение депутатов вызвало серьезную озабоченность у дачников
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
Энергетический монополист «хоронит» федеральную программу «Чистый воздух»?
25.02.2023 в 07:00
Оформление европротокола онлайн
Как это сделать через приложение?
24.02.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru