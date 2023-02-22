В Бурятии Роспотребнадзор помог выиграть потребителям иски почти на 18 млн рублей

В Бурятии сумма присужденных при участии Роспотребнадзора в пользу потребителей денежных средств увеличилась в прошлом году почти в шесть раз по сравнению с итогами 2021 года и превысила 17,6 млн руб, сообщили в республиканском управлении ведомства.Напомним, региональное управление Роспотребнадзора вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей. Управление может быть привлечено судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения в целях защиты прав потребителей.В рамках реализации положений федерального закона «О защите прав потребителей» в Бурятии управление Роспотребнадзора в 2022 году дало 28 заключений в судах, из них наибольшее количество заключений, а именно 19, дано в сфере розничной торговли.По делам, по которым управлением даны заключения, требования потребителей удовлетворены, в их пользу присуждено более 9,8 млн рублей.Например, управление дало заключение по исковому заявлению потребителя к автосалону, расположенному в Иркутске. Там покупатель приобрел автомобиль по цене 2,7 млн рублей. После покупки при эксплуатации автомобиля хозяин обнаружил в машине конструктивный недостаток. Покупатель обратился к продавцу, потребовав возврата денег. Продавец отказался это делать. После этого покупатель обратился в суд. Республиканское управление Роспотребнадзора в целях защиты прав потребителей дало заключение по делу.В итоге суд удовлетворил исковые требования потребителя. В его пользу потребителя присуждено более 3, 5 млн рублей: сама стоимость автомобиля по договору купли-продажи, еще 272 255 рублей – возмещение возникших убытков, 10 000 рублей – компенсация причиненного морального вреда, 500 000 рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, 92 480 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами. Справедливость решения Октябрьского районного суда подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии.Также в 2022 году помимо участия в суде в качестве государственного органа, дающего заключение по делу, управление само подало 42 исковых заявления в защиту прав потребителей. По результатам рассмотрения исковых заявлений управления в пользу потребителей присуждено более 7,8 млн рублей.Обманутым потребителям надо помнить о том, что в соответствии со статьей 17 закона РФ «О защите прав потребителей» защита прав потребителей осуществляется судом.Фото: egov-buryatia.ru