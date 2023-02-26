Болезни холода стали бичом Бурятии

Наступление Белого месяца означает, что зима в Бурятии идет к концу. Она в этом сезоне была довольно суровой. Так, в столице республики температура опускалась ниже 40 градусов по Цельсию, в школах отменяли занятия, чтобы оградить учащихся от выхода на морозные улицы. Зима – это время, когда надо особенно остерегаться холода. Однако весна, приближающаяся с каждой неделей, также является коварным периодом, когда организм человека может легко «набрать» холода. И регулярное воздействие холода ведет к его разбалансировке.Перед наступлением Белого месяца мы встретились с известным врачевателем тибетской медицины - эмши ламой Цыреном (в миру Сергей Саможапов). Он работает на территории дацана на Верхней Березовке в городе Улан-Удэ. Протоптанная в снегу тропинка ведет посетителей к небольшому синему дому. Крыльцо из пары ступенек. На веранде с ковриками на полу - запас дров для печки. Открыв тугую утепленную дверь, входим внутрь, где каждого пришедшего встречает общительная кошка.Эмши лама хорошо знаком множеству людей, получивших от него эффективную, действенную помощь.- Раньше буряты говорили: «весенний ветер – это яд». Когда наступает весна, начинает теплеть, люди раздеваются, снимают зимнюю одежду, оголяются, особенно девушки. И человек получает остывание, охлаждение организма. С приходом тепла люди надевают шорты, легкие футболки, что неправильно. Это приводит к такому состоянию, как вегетососудистая дистония, если говорить терминами европейской медицины, - говорит Сергей Саможапов.Оставшись в шортах и в другой легкой одежде, человек чувствует себя очень бодрым. Врачеватель объясняет, откуда это чувство.- Голова хорошо работает, легко дышится, сердце хорошо бьется… Такое чувство, что силы много стало. Человек говорит, что ему жарко, но если положить руку на живот, прямо на кожу, то живот холодный, ягодицы тоже, ноги. Когда человек раздевается, периферические капилляры под кожей остывают и начинают спазмироваться, сужаться. Кровь вытесняется во внутренние органы организма – идет ее прилив к голове, сердцу, легким… - описывает эмши лама причину бодрого ощущения человека в такие моменты.Это приводит к вегетососудистой дистонии: слабости, головокружениям. На такие симптомы часто не обращают внимания. Со временем, с новыми «порциями» охлаждения, спазмирования, картина усугубляется – пограничное состояние с годами переходит в болезнь. Согласно восточной медицине, болезней, возникающих по причине холода, целый «букет».- Гипертоник пьет спазмолитики. Каков их принцип действия? Некоторые капилляры имеют мышечное основание, и там таблетки снимают спазм. Но есть капилляры, не имеющие мышечного слоя, они остаются спазмированными, со временем таких становится очень много. Таблетки перестают оказывать заметное воздействие на самочувствие человека, как раньше. И больной не знает, какие теперь лекарства ему пить, - рассказывает наш собеседник.Восточная медицина говорит, что здесь прежде всего следует одеваться. Даже летом это должна быть рубашка с длинными рукавами и майкой (футболкой), брюки с надетым трико под них. И затем надо работать над лечением препаратами восточной медицины, специально созданными сборами трав, согревающими капилляры. Не будет большого толку от лечения, если больной продолжит одеваться по-старому и получит новые и новые охлаждения организма (то есть новые спазмы капилляров, сосудов от холода).- Когда человек вспотел, он должен не раздеваться, а переодеваться. Нет возможности переодеться, тогда надо вообще застегнуть рубашку, - такой принцип продвигает эмши лама. Охлажденные сжавшиеся сосуды необходимо разблокировать.- Таким образом вылечиваем гипертоническую болезнь. А от нее страдает большое количество жителей Улан-Удэ и Бурятии, которые не придерживаются простых принципов предохранения от охлаждения и летом, и зимой. Надо понимать суть того, что происходит в организме, - разъясняет Сергей Саможапов.Если человек уже перенес инсульт, инфаркт, то ему тоже надо тепло одеваться. И температуру в его комнате не надо опускать кондиционером. Воздух в комнате должен быть теплым, а не прохладным.Однажды летом к Саможапову на прием пришла пожилая пара. Врачеватель сразу увидел, что им плохо. Пенсионеры сказали, что пришли за советом.- А сами так легко одеты. Стали разговаривать. Я им говорю, что сначала надо тепло одеться, неделю так походить, потом прийти. Через неделю приходят, глаза блестят, холодной пелены нет, видят меня. Говорят: «Нам сначала было жарко, но не раздевались, а через три дня, после того как начали одеваться, стало как-то легче. Они прошли курс лечения назначенными мной средствами, приходят снова, говорят: «ой, так хорошо стало». Вылечились. Они раньше были у другого лекаря, я посмотрел - да, он все правильно назначил, но не сказал, чтобы всегда тепло одевались. Поэтому после того лечения эффекта не было, пришли ко мне, - вспоминает эмши лама.Эмши лама призывает земляков не обливаться холодной водой, не использовать контрастный душ, не купаться в ледяной проруби, не пить холодные напитки, не есть холодное мороженое.Эмши лама констатирует, что у нас дети все лето ходят в футболках и шортах, хотя кожа всегда должна быть прикрыта одеждой.- Начинают летом простывать, здоровье снижается. То, что летом дети в жару купались в реке, они вовсе не прибавку здоровья получили, а ослабление. Все думают, это закаливание. Что неправильно. Потом приходит время, у девочек начинаются месячные болезненные. Это из-за того, что соответствующие органы в числе других уже стали холодными, а в поликлиниках об этом не знают. У многих девушек в 20 - 30 лет ледяные руки-ноги. Это опасно. Может привести к бесплодию, выкидышам, воспалениям по женской линии. Холод вызывает много воспалительных заболеваний, - рассказывает врачеватель.Артроз, артрит и т. д. – это тоже из-за состояния холода. Поэтому в восточной медицине в таких случаях применяют противоспалительные средства и одновременно средства от холода, чтобы ноги стали теплыми. Плюс убеждают больного тепло одеваться во все времена года.Сергей Саможапов пояснил, откуда, с точки зрения восточной медицины, внутри кровеносных сосудов появляются холестериновые бляшки. У охлажденного организма кровь густая.- Даже у худых людей, не говоря о полных, кровь густая становится, холестерин забивает кровеносные сосуды - атеросклероз, потеря эластичности сосудов и т. д. Мало того, что сосуды спазмированы, так и холестерином забиваются. Кто в жару ходит раздетый, получит это. Потом начинают ложиться в больницу и делать хирургические операции, стентирование сосудов. А можно сделать все проще, - констатирует наш собеседник.Много болезней можно вылечить, понимая изначальную причину их возникновения.- Спазм сосудов желудка, когда он холодный, приводит к язвенной болезни, гастриту. В кишечнике колиты возникают. В легких – бронхит. Это все холод, от которого нарушения происходят во многих органах, поэтому важно правильно понимать, что значит вести здоровый образ жизни. Это не только ограничить, допустим, употребление алкоголя, - говорит эмши лама.Сергею Саможапову запомнился случай с итальянцем. Больной жил в Италии, потом переехал в Россию. Долгое время его мучил постоянный понос. Врачи в Европе, а потом в Санкт-Петербурге, куда итальянец перебрался, не могли вылечить расстройство. Какие только клиники он не посетил, и все без пользы.Прослышав про врачевателя из Улан-Удэ, он приехал к нему в дацан на Верхней Березовке.- Никакие лекарства не помогали. Осмотрел его. Посмотрел пульс – холодный. Ноги-руки вообще ледяные. Он лет десять страдал от поноса. Назначил ему «горячее» лечение, и он вылечился. Простуженный кишечник стал теплым и начал работать в нормальном режиме, - рассказал врачеватель.Восточная медицина может лечить даже красную волчанку. Это тоже болезнь холода. В числе очень опасных болезней холода – инсульт и инфаркт. Бронхиальная астма, болеющих которой не берут служить в армии, это тоже болезнь от холода, которую излечивают.- Если у человека холодные руки-ноги, у него может вылезти геморрой. Капилляры спазмируют, но кровь продолжает двигаться – одним из результатов может стать геморрой. И лечение геморроя тоже начинается с того, что надо обеспечить организму тепло - одеться, - рассказывает врачеватель.В Бурятии все больше людей страдает от диабета. Самые серьезные случаи, это когда больные становятся зависимы от поступления инсулина извне организма.- У человека есть поджелудочная железа. Это очень сложный «завод», вырабатывающий инсулин. При нарушении температурного режима он, скажем так, «ломается», начинаются сбои. Почему получается «поломка»? Человек не любит тепло одеваться, ему жарко. Всю жизнь ходит раздетый. Но живот, ягодицы все время холодные. Это плохо отражается на поджелудочной железе, приобретается спазм сосудов в данном органе, - поясняет врачеватель.Он отмечает, что если человек долго болеет, то даже инсулин извне начинает уже меньше помогать.Эмши лама хорошо знаком с европейской медициной. У него два медобразования: привычное, диплом в европейском русле, и образование по восточной медицине. Взгляд с двух сторон позволяет видеть упущения европейской медицины. Но одновременно эмши лама всегда признает и принимает полезные достижения европейской медицины. Допустим, диагностика. В случае необходимости Сергей Саможапов рассматривает и результаты анализа крови, которые приносят пациенты, и другие документы. Дополнительная информация о состоянии обратившегося помогает уточнить тяжесть состояния, величину имеющегося урона здоровью.- У нас в республике идет эпидемия «холодных» болезней. Она связана с невежеством многих людей относительно здоровья, с ошибочными взглядами, поведением, - говорит наш собеседник.Травы для приготовления препаратов восточной медицины Сергей Саможапов собирает лично, выезжая в разные районы Бурятии. У каждого ингредиента свои свойства. И погода тоже влияет. Бывают сухие годы, когда мало дождей. Бывает, когда много. Иногда все лето не было дождей, а осенью пошли. Это все влияет на сбор трав.- Травы бывают весенние, летние и осенние, нельзя упустить подходящее время для сбора. Езжу в Тунку, Закамну, Агу… Некоторые ингредиенты, которых нет у нас, заказываю в Индии, Китае, Узбекистане, других странах, - говорит наш собеседник.Кстати, по его наблюдениям, по берегу Байкала, в местах, за которыми он наблюдает, отмечается улучшение экологической обстановки, что приводит к появлению там здоровых трав. Раньше они были поражены.Еще для сохранения здоровья человек должен нормально питаться.- Поменьше картошки, мучного (в том числе хлебного), жирного. Из мяса лучше есть говядину, баранину и поменьше жирной свинины. Меньше жареного, сладкого. Не забывайте о традиционной белой пище. А в целом сейчас в магазинах изобилие, ешьте всего понемногу. На полках всегда есть то, что раньше только на Новый год видели – мандарины, апельсины, - отмечает Сергей Саможапов.В первые дни Белого месяца эмши лама желает читателям «Номер один» спокойствия, благополучия, крепкого здоровья и понимания, как о нем заботиться.Фото: «Номер один»