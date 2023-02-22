Общество 22.02.2023 в 15:08
Жители Усть-Орды провалились на машине под лед на Байкале
Двое мужчин самостоятельно выбрались из «Нивы-Шевроле», на берег их вывезли спасатели
Текст: Номер один
Спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России накануне вечером, в 19:00, поступила информация о том, что на Малом море в районе деревни Сарма у острова Хунык в нажим над протокой въехал автомобиль «Нива-Шевроле» и провалился под лёд всеми колесами, сообщили в пресс-службе БПСО.
Водитель и два пассажира, жители поселка Усть-Орда, рассказали о том, что они выбрались из транспортного средства, но промокли и замерзают.
Спасатели Сахюртинского подразделения БПСО на вездеходе «Трэкол» выехали из поселка Сахюрта для поиска мужчин. Вскоре они были обнаружены недалеко от автомобиля. Пострадавших приняли на борт вездехода.
Состояние водителя и пассажиров было оценено, как удовлетворительное, им оказали помощь и транспортировали на береговую линию в безопасное место залива Хужир-Нуга.
Фото: БПСО
Водитель и два пассажира, жители поселка Усть-Орда, рассказали о том, что они выбрались из транспортного средства, но промокли и замерзают.
Спасатели Сахюртинского подразделения БПСО на вездеходе «Трэкол» выехали из поселка Сахюрта для поиска мужчин. Вскоре они были обнаружены недалеко от автомобиля. Пострадавших приняли на борт вездехода.
Состояние водителя и пассажиров было оценено, как удовлетворительное, им оказали помощь и транспортировали на береговую линию в безопасное место залива Хужир-Нуга.
Фото: БПСО