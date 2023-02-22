В Бурятии перед праздником эксперты заповедника рассказали о настоящих защитниках, но из мира животных
В «Заповедном Подлеморье» перед Днем защитника Отечества поделились интересными фактами о животных, проживающих на территориях бурятских заповедников.
Так, первым на роль поздравляемого стал «каратист с длинной шеей» - во время насиживания потомства самец лебедя всегда держится в пределах видимости гнезда. Он несёт сторожевую службу от мелких хищников вплоть до лисиц. В случае опасности обидчик получит мощный удар от сгиба крыла отца семейства. Зная этот «приёмчик», хищники редко наведываются в гости к лебедям.
«Завтра, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. По традиции в этот день принято чествовать всех мужчин без исключения, подразумевая, что каждый может быть защитником в самом широком смысле этого слова. А как обстоят дела в мире животных? Есть ли среди них настоящие «защитники»? Об этом мы решили рассказать в новой инфографике»,
- пишут в ведомстве.
Следом за лебедем идет сова.
«Увидев человека, самка полярной совы молча улетает из гнезда и наблюдает за потенциальным обидчиком издали. А бесстрашные самцы в случае повышенного внимания к их дому начинают летать кругами, громко ухать и щёлкать клювом, делать угрожающие движения. Большинство из них способны в определённый момент пикировать и даже ударить с разлёта когтями по голове или по спине. Приближаться к совиным гнёздам крайне небезопасно как хищникам, так и людям!»
- предупреждают эксперты.
Есть в мире животных пример самоотверженных отцов – это байкальские бычки. Защищая своё потомство и дом, они, по словам экспертов, «треплют непрошенных гостей за шкирку».
«Всё остальное время они не отходят от икринок, обмахивают их плавниками, чтобы дать побольше кислорода и очистить кладку от ила. А вообще, самцы так самоотверженно несут свою вахту и даже не отвлекаются на еду, так что к концу созревания они еле живы, а некоторые даже умирают от истощения»,
- добавляют в «Заповедном Подлеморье».
С кем не стоит иметь дел, так это с милым (на первый взгляд!) соболем. У зверька есть два основных пищевых конкурента – горностай и колонок. Они все питаются мышевидными грызунами. Но если в процессе охоты соболь на своей территории встретит врага, скорее всего, он оставит подстерегаемую добычу, чтобы успеть разобраться с нежелательным соседом в пух и прах», - описывают хвостатого бойца.
«В целом же среди мужской половины в мире животных примеров защитников в человеческом понимании предостаточно. Место для подвига есть всегда, особенно – у видов с сильно выраженным половым диморфизмом. Самцы, как правило, ярко окрашенные, красивые и привлекательные, погибают в лапах врага гораздо чаще тусклых неприметных самок. Вот такая жертвенность самца – мудрый подарок природы для самок, помогающий им остаться в живых и позаботиться о подрастающем поколении»,
- отмечают эксперты «Заповедного Подлеморья».
Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"