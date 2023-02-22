Общество 22.02.2023 в 15:10

В Бурятии перед праздником эксперты заповедника рассказали о настоящих защитниках, но из мира животных

Например, байкальские бычки – это пример прекрасных отцов, а лебеди, охраняя потомство, могут побить даже лисицу
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии перед праздником эксперты заповедника рассказали о настоящих защитниках, но из мира животных

В «Заповедном Подлеморье» перед Днем защитника Отечества поделились интересными фактами о животных, проживающих на территориях бурятских заповедников.

«Завтра, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. По традиции в этот день принято чествовать всех мужчин без исключения, подразумевая, что каждый может быть защитником в самом широком смысле этого слова. А как обстоят дела в мире животных? Есть ли среди них настоящие «защитники»? Об этом мы решили рассказать в новой инфографике», 

- пишут в ведомстве.
Так, первым на роль поздравляемого стал «каратист с длинной шеей» - во время насиживания потомства самец лебедя всегда держится в пределах видимости гнезда. Он несёт сторожевую службу от мелких хищников вплоть до лисиц. В случае опасности обидчик получит мощный удар от сгиба крыла отца семейства. Зная этот «приёмчик», хищники редко наведываются в гости к лебедям.



Следом за лебедем идет сова.

«Увидев человека, самка полярной совы молча улетает из гнезда и наблюдает за потенциальным обидчиком издали. А бесстрашные самцы в случае повышенного внимания к их дому начинают летать кругами, громко ухать и щёлкать клювом, делать угрожающие движения. Большинство из них способны в определённый момент пикировать и даже ударить с разлёта когтями по голове или по спине. Приближаться к совиным гнёздам крайне небезопасно как хищникам, так и людям!»

 - предупреждают эксперты.



   Есть в мире животных пример самоотверженных отцов – это байкальские бычки. Защищая своё потомство и дом, они, по словам экспертов, «треплют непрошенных гостей за шкирку».

«Всё остальное время они не отходят от икринок, обмахивают их плавниками, чтобы дать побольше кислорода и очистить кладку от ила. А вообще, самцы так самоотверженно несут свою вахту и даже не отвлекаются на еду, так что к концу созревания они еле живы, а некоторые даже умирают от истощения»,

 - добавляют в «Заповедном Подлеморье».


С кем не стоит иметь дел, так это с милым (на первый взгляд!) соболем. У зверька есть два основных пищевых конкурента – горностай и колонок. Они все питаются мышевидными грызунами. Но если в процессе охоты соболь на своей территории встретит врага, скорее всего, он оставит подстерегаемую добычу, чтобы успеть разобраться с нежелательным соседом в пух и прах», - описывают хвостатого бойца.


«В целом же среди мужской половины в мире животных примеров защитников в человеческом понимании предостаточно. Место для подвига есть всегда, особенно – у видов с сильно выраженным половым диморфизмом. Самцы, как правило, ярко окрашенные, красивые и привлекательные, погибают в лапах врага гораздо чаще тусклых неприметных самок. Вот такая жертвенность самца – мудрый подарок природы для самок, помогающий им остаться в живых и позаботиться о подрастающем поколении»,

 - отмечают эксперты «Заповедного Подлеморья».


Фото:  ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

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животные заповедное подлеморье день защитника отечества

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