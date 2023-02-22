Мужчины Бурятии долго не живут

К 23 февраля Бурятстат подготовил статистические данные о мужчинах республики. Как сообщили в ведомстве, численность мужчин в Бурятии на начало 2022 года составила 458,8 тыс. человек или 46,9% в общей численности населения.В городской местности проживало 264,5 тыс. мужчин (57,6%), в сельской – 194,3 (42,4%).Численность мужчин меньше численности женщин на 60,3 тыс. человек или на 1000 мужчин приходится 1131 женщина. В городской местности на 1000 мужчин приходится – 1187, в сельской – 1055 женщин.В возрасте моложе трудоспособного (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте (мужчины 16–61 год, женщины 16–56 лет) на 1000 мужчин приходилось 950 и 959 женщин соответственно. В возрасте старше трудоспособного – мужчин в 2,4 раза меньше, чем женщин.В трудоспособном возрасте находились 282,9 тыс. мужчин или 61,7% мужского населения. 121,1 тыс. человек или 26,4 % – моложе трудоспособного возраста. 54,8 тыс. человек или 11,9% – старше трудоспособного возраста.Мужчины составляют 29,2% от лиц пенсионного возраста.Средний возраст мужчин республики 33,8 года, женщин – 38,7 лет.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году у мужчин достигла 64,1 года (у женщин – 73,8), в том числе в городской местности – 64,8 (74,9), в сельской – 63 года (72).Мальчиков всегда рождается больше, чем девочек. В 2021 году в республике на 1000 родившихся мальчиков пришлось 943 девочки, но преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается уже с 29-летнего возраста.Около трети (30,4 %) всех умерших в 2021 году мужчин трудоспособного возраста ушли из жизни от внешних причин смерти. Самая распространенная причина — самоубийства.Фото: pixabay.com