ВСЖД собрала 21 тонну помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

Более 21 тонны гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрано на Восточно-Сибирской железной дороге с начала участия во всероссийской акции #МыВместе, сообщили в пресс-службе магистрали.В сборе участвовали около 1,5 тыс волонтеров – железнодорожников. По мере накопления гуманитарный груз передается в отделения Российского Красного креста, откуда направляется жителям Донбасса. Активное участие в этой работе принимают и ветераны магистрали.Инициативные группы также организуют дополнительные целевые сборы средств. Так, в феврале 2023 года жители поселка Наушки, основная часть которых – это работники железной дороги, приобрели микроавтобус УАЗ. Автомобиль был доставлен в зону СВО и передан военным медикам из Кяхтинского района Бурятии.Помимо этого, на Восточно-Сибирской железной дороге продолжается благотворительный сбор средств для оказания помощи российским военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Начиная с осени 2022 года, в дорожный благотворительный фонд «Забота» на эти цели перечислено более 7,7 млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru