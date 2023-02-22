Общество 22.02.2023 в 16:06
ВСЖД собрала 21 тонну помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР
В сборе участвовали около 1,5 тыс волонтеров и ветеранов–железнодорожников
Текст: Номер один
Более 21 тонны гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрано на Восточно-Сибирской железной дороге с начала участия во всероссийской акции #МыВместе, сообщили в пресс-службе магистрали.
В сборе участвовали около 1,5 тыс волонтеров – железнодорожников. По мере накопления гуманитарный груз передается в отделения Российского Красного креста, откуда направляется жителям Донбасса. Активное участие в этой работе принимают и ветераны магистрали.
Инициативные группы также организуют дополнительные целевые сборы средств. Так, в феврале 2023 года жители поселка Наушки, основная часть которых – это работники железной дороги, приобрели микроавтобус УАЗ. Автомобиль был доставлен в зону СВО и передан военным медикам из Кяхтинского района Бурятии.
Помимо этого, на Восточно-Сибирской железной дороге продолжается благотворительный сбор средств для оказания помощи российским военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Начиная с осени 2022 года, в дорожный благотворительный фонд «Забота» на эти цели перечислено более 7,7 млн рублей.
Фото: egov-buryatia.ru
В сборе участвовали около 1,5 тыс волонтеров – железнодорожников. По мере накопления гуманитарный груз передается в отделения Российского Красного креста, откуда направляется жителям Донбасса. Активное участие в этой работе принимают и ветераны магистрали.
Инициативные группы также организуют дополнительные целевые сборы средств. Так, в феврале 2023 года жители поселка Наушки, основная часть которых – это работники железной дороги, приобрели микроавтобус УАЗ. Автомобиль был доставлен в зону СВО и передан военным медикам из Кяхтинского района Бурятии.
Помимо этого, на Восточно-Сибирской железной дороге продолжается благотворительный сбор средств для оказания помощи российским военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Начиная с осени 2022 года, в дорожный благотворительный фонд «Забота» на эти цели перечислено более 7,7 млн рублей.
Фото: egov-buryatia.ru