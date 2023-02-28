Общество 28.02.2023 в 09:00

Пушкинская карта

Как ее оформить?
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Текст: Номер один
Пушкинская карта
Номер один

Вопрос: «Моему сыну исполнилось 14 лет. Где и как оформить Пушкинскую карту?»

 Анна П.

Пушкинская карт положена молодым людям от 14 до 22 лет. На ее балансе 5 тыс. рублей, которые можно потратить на кино, спектакли, выставки и экскурсии.

Инструкция по оформлению карты:

-зарегистрируйтесь на портале Госуслуг - это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта;

- подтвердите учётную запись;

- скачайте приложение «Госуслуги Культура»;

- подтвердите выпуск Пушкинской карты - вы получите ее в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир».

Для посещения мероприятия по Пушкинской карте нужно:

- перейти на портал «Культура.РФ» и выбрать мероприятие в афише;

- во время оформления билета выбрать вариант «Оплатить Пушкинской картой»;

- при входе на мероприятие показать контролеру билет и паспорт или свой профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура». Это нужно для подтверждения личности.

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