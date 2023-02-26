Общество 26.02.2023 в 16:43

Ученые возобновляют постройку нейтринного телескопа на Байкале

Очередной цикл расширения мощности телескопа Baikal-GVD продлится примерно два месяца

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Ученые возобновляют постройку нейтринного телескопа на Байкале
Российские ученые возобновляют процесс постройки подводного нейтринного телескопа Baikal-GVD на дне озера Байкал, куда в ближайшие два месяца будут установлены новые кластеры оптических модулей, сервисные буйковые станции с калибровочными лазерами и линии питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН.

«Работы по развертыванию нейтринного телескопа продолжаются. Каждый год с середины февраля по середину апреля на Байкале проходят экспедиции, в ходе которых устанавливаются новые кластеры. Состояние ледового покрова озера в этом году позволяет надеяться на успешный исход экспедиции», - пояснил руководитель проекта Baikal-GVD, заведующий лабораторией нейтринной астрофизики высоких энергий ИЯИ РАН (Москва) Григорий Домогацкий, чьи слова приводит пресс-служба института.


Как отмечается в сообщении, очередной цикл работ по расширению мощности подводного нейтринного телескопа Baikal-GVD продлится примерно два месяца. За это время на дно озера будут установлены два новых блока оптических детекторов, фиксирующих вспышки света, порожденные столкновениями нейтрино с другими формами материи, а также три сервисные станции и необходимая инфраструктура для работы всех этих приборов.

В результате этого число работающих кластеров Baikal-GVD вырастет с десяти до двенадцати, что существенно расширит возможности телескопа по фиксации космических нейтрино высоких энергий. Ожидается, что после серии подобных обновлений к 2027 году Baikal-GVD достигнет эффективного объема, сравнимого с антарктической нейтринной обсерваторией IceCube, а в дальнейшем значительно превзойдет его.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые планируют исследовать процессы с огромным выделением энергии, которые происходили во Вселенной в далеком прошлом. Нейтрино из космоса регистрировались и раньше, однако к тому, чтобы видеть в потоках нейтрино историю Вселенной, ученые подходят только сейчас.

Постройка этой научной установки началась еще в 2015 году. В ближайшие несколько лет телескоп будет расширен за счет установки нескольких тысяч детекторов нейтрино на дне озера Байкал на расстоянии в 3,5 км от берега, что сделает его одной из самых больших и чувствительных нейтринных обсерваторий в мире.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD – воплощение идеи выдающегося советского физика академика Моисея Александровича Маркова, высказанной им в 1960 году. Он предложил регистрировать нейтрино, “неуловимые” частицы, в больших объемах воды естественных резервуаров, где на определенном расстоянии друг от друга будут расположены детекторы света – фотоумножители.

Нейтрино – уникальная элементарная частица без заряда и с очень малой массой. Чтобы произошло взаимодействие с другой частицей, нужны особые условия: нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом. Где-то в космическом пространстве происходят процессы с гигантским выделением энергии, рождаются нейтрино, летят сквозь Вселенную и ни с чем не взаимодействуют. Когда физики регистрируют нейтрино на Земле, они могут определить направление, откуда прилетела частица, энергию, которая была в месте ее рождения, и тип нейтрино: электронное, мюонное или тау-нейтрино.

Нейтринные телескопы в естественных средах активно используются сегодня для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Полученные данные дают физикам возможность изучать космические процессы с огромным выделением энергии, особенности эволюции галактик и формирования сверхмассивных черных дыр, а также механизмы ускорения частиц.

Фото: new.ras.ru
Теги
наука астрономия нейтрино

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