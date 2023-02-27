Общество 27.02.2023 в 10:27
У-УАЗ получит 2,7 млрд руб на импортозамещение
Завод обладает мощным кадровым, производственным и технологическим потенциалом – Максим Решетников
Текст: Номер один
Улан-Удэнский авиационный завод планирует получить 2,7 млрд рублей от Фонда развития промышленности, чтобы запустить проект по импортозамещению деталей вертолетов Ми-171А3 и Ка-226, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т отличается маневренностью и универсальностью – вертолет-трансформер построен по модульной схеме. Превратить пассажирский борт в машину для санавиации или грузоперевозок эксплуатант сможет самостоятельно за полчаса.
«Особенность машины – так называемая концепция «летающего шасси» – за кабиной пилотов можно разместить подвесные модули различного оснащения. Такое конструктивное решение дает возможность эксплуатанту иметь один вертолет-носитель и несколько вариантов сменных модулей. Заменить модуль могут четыре человека в течение 30 минут. Еще одно важное преимущество Ка-226Т – фирменная двухвинтовая соосная схема, которая существенно упрощает технику пилотирования, обеспечивает высокую маневренность и устойчивость вертолета даже при повышенных ветровых нагрузках как в полете, так и при посадке», - отмечал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.
Ми-171А3 - новейшее воздушное судно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе. При максимальной взлетной массе 13 тонн эта винтокрылая машина может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров. Дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает 1000 км.
Вертолет отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Машина снабжена аварийной системой приводнения с надувными баллонетами, благодаря чему в случае экстренной посадки на воду сохраняется плавучесть вертолета. Эвакуация пассажиров и экипажа происходит на два надувных плота вместимостью до 27 человек каждый.
В прошлом году У-УАЗ получил 19,4 млн рублей федеральной поддержки для возмещения процентов по кредитам на оборотные средства. Предприятие активно привлекает сотрудников из других регионов и пользуется государственной помощью для стимулирования трудовой мобильности.
Сейчас предприятие экспортирует готовые вертолеты семейства Миля и запчасти к ним в Казахстан, Индию, Пакистан и другие страны. В конце прошлого года завод передал МЧС вертолеты для работы при экстремально низких температурах. Машины, созданные на Улан-Удэнском авиационном предприятии, помогут спасателям в Арктике.
«Завод обладает мощным кадровым, производственным и технологическим потенциалом, который позволяет за короткий период времени осваивать производство новых типов летательных аппаратов, сочетать изготовление опытных образцов с выпуском серийной техники. Большое внимание предприятие уделяет развитию производственной системы. Активно участвует в мероприятиях национального проекта «Производительность труда», является центром компетенций для других предприятий региона», — отметил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников, посетивший накануне предприятие..
Фото: egov-buryatia.ru
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т отличается маневренностью и универсальностью – вертолет-трансформер построен по модульной схеме. Превратить пассажирский борт в машину для санавиации или грузоперевозок эксплуатант сможет самостоятельно за полчаса.
«Особенность машины – так называемая концепция «летающего шасси» – за кабиной пилотов можно разместить подвесные модули различного оснащения. Такое конструктивное решение дает возможность эксплуатанту иметь один вертолет-носитель и несколько вариантов сменных модулей. Заменить модуль могут четыре человека в течение 30 минут. Еще одно важное преимущество Ка-226Т – фирменная двухвинтовая соосная схема, которая существенно упрощает технику пилотирования, обеспечивает высокую маневренность и устойчивость вертолета даже при повышенных ветровых нагрузках как в полете, так и при посадке», - отмечал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.
Ми-171А3 - новейшее воздушное судно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе. При максимальной взлетной массе 13 тонн эта винтокрылая машина может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров. Дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает 1000 км.
Вертолет отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Машина снабжена аварийной системой приводнения с надувными баллонетами, благодаря чему в случае экстренной посадки на воду сохраняется плавучесть вертолета. Эвакуация пассажиров и экипажа происходит на два надувных плота вместимостью до 27 человек каждый.
В прошлом году У-УАЗ получил 19,4 млн рублей федеральной поддержки для возмещения процентов по кредитам на оборотные средства. Предприятие активно привлекает сотрудников из других регионов и пользуется государственной помощью для стимулирования трудовой мобильности.
Сейчас предприятие экспортирует готовые вертолеты семейства Миля и запчасти к ним в Казахстан, Индию, Пакистан и другие страны. В конце прошлого года завод передал МЧС вертолеты для работы при экстремально низких температурах. Машины, созданные на Улан-Удэнском авиационном предприятии, помогут спасателям в Арктике.
«Завод обладает мощным кадровым, производственным и технологическим потенциалом, который позволяет за короткий период времени осваивать производство новых типов летательных аппаратов, сочетать изготовление опытных образцов с выпуском серийной техники. Большое внимание предприятие уделяет развитию производственной системы. Активно участвует в мероприятиях национального проекта «Производительность труда», является центром компетенций для других предприятий региона», — отметил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников, посетивший накануне предприятие..
Фото: egov-buryatia.ru