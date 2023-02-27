Общество 27.02.2023 в 13:36

В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера

Виталий Гриф также был главным внештатным психиатром Минздрава Бурятии
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера

Коллектив Республиканского наркологического диспансера выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему коллективу Республиканского психоневрологического диспансера в связи с преждевременной кончиной Виталия Леонтьевича Грифа.

 Виталий Леонтьевич был главным врачом ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер», главным внештатным психиатром Минздрава Республики Бурятия.

«Психиатрия и наркология две службы одной большой науки, а тесное взаимодействие и сотрудничество двух диспансеров является важной и неотъемлемой составляющей нашей работы. Виталий Леонтьевич обладал высокими моральными качествами, его всегда отличала высокая культура, интеллигентность, мягкость и порядочность. Он был для нас примером высокого профессионализма и преданности медицине. Всю свою жизнь посвятил одной из самых сложных отраслей медицины – психиатрии»,

 - рассказали об усопшем его коллеги.

 Как отмечают в ведомстве, Виталий Леонтьевич был очень грамотным и вдумчивым врачом, искренне сопереживающим своим пациентам. За многие годы помог большому количеству людей и их семьям. Его знали и уважали коллеги далеко за пределами республики.


Фото: ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер»

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