В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов

В столице Бурятии определились с адресами строительства локальных мини-парков по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщили в Комитете городского хозяйства. Универсальные площадки с зонами отдыха для разных возрастов появятся в Советском районе по ул. Строителей, 35 и на ст. Дивизионная, 3 участок, в Октябрьском районе – в 112 мкрн и по ул. Жердева, 13, в Железнодорожном – по ул. Пушкина, 33 и по ул. Комарова, 11.Всего в трех городских районах построят по два объекта на общую сумму 55 млн рублей.– Нам предстоит благоустроить два двора – типа «Медиум» по ул. Строителей и «Минимал» на ст. Дивизионная. В настоящее время дизайн-проекты дворов согласованы. В том числе и с местными жителями. Проведены необходимые сметные расчеты. Подрядные организации приступят к работам ориентировочно в мае, – сообщил начальник Управления по развитию территорий администрации Советского района Евгений Алексеев.При формировании адресного перечня дворов были проведены комиссионные выезды для уточнения площадей, зонирования и выявления дополнительных работ.Напомним, вопрос реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в 2023 году ранее обсуждался на рабочем совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.– Начинаем новый год с хорошего, важного проекта. 13 дворов в прошлом году мы успешно благоустроили. В начале были сложности с выбором подходящих под условия проекта площадок. Но когда все дворы завершили, результат превзошел все наши ожидания. Дворы стали местом притяжения жителей микрорайонов. И летом, и осенью во всех дворах было много-много детей, родителей, бабушек, дедушек. Все занимались спортом, играли, отдыхали. И это лучшая оценка нашей работы. По предложению полдпреда Юрия Трутнева программа была продлена и на этот год, что, конечно, нас очень радует. Мы начали подбор подходящих территорий. Работаем, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В 2022 году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустроили 13 дворовых территорий на общую сумму 168 млн рублей. Проект преобразил придомовые территории у более чем восьми тысяч улан-удэнцев.Фото: мэрия Улан-Удэ