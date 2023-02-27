Общество 27.02.2023 в 13:49

В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов

Площадки уже выбраны, работы должны начаться в мае
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов
В столице Бурятии определились с адресами строительства локальных мини-парков по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщили в Комитете городского хозяйства. Универсальные площадки с зонами отдыха для разных возрастов появятся в Советском районе по ул. Строителей, 35 и на ст. Дивизионная, 3 участок, в Октябрьском районе – в 112 мкрн и по ул. Жердева, 13, в Железнодорожном – по ул. Пушкина, 33 и по ул. Комарова, 11.

Всего в трех городских районах построят по два объекта на общую сумму 55 млн рублей.

– Нам предстоит благоустроить два двора – типа «Медиум» по ул. Строителей и «Минимал» на ст. Дивизионная. В настоящее время дизайн-проекты дворов согласованы. В том числе и с местными жителями. Проведены необходимые сметные расчеты. Подрядные организации приступят к работам ориентировочно в мае, – сообщил начальник Управления по развитию территорий администрации Советского района Евгений Алексеев.

При формировании адресного перечня дворов были проведены комиссионные выезды для уточнения площадей, зонирования и выявления дополнительных работ.

Напомним, вопрос реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в 2023 году ранее обсуждался на рабочем совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

– Начинаем новый год с хорошего, важного проекта. 13 дворов в прошлом году мы успешно благоустроили. В начале были сложности с выбором подходящих под условия проекта площадок. Но когда все дворы завершили, результат превзошел все наши ожидания. Дворы стали местом притяжения жителей микрорайонов. И летом, и осенью во всех дворах было много-много детей, родителей, бабушек, дедушек. Все занимались спортом, играли, отдыхали. И это лучшая оценка нашей работы. По предложению полдпреда Юрия Трутнева программа была продлена и на этот год, что, конечно, нас очень радует. Мы начали подбор подходящих территорий. Работаем, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В 2022 году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустроили 13 дворовых территорий на общую сумму 168 млн рублей. Проект преобразил придомовые территории у более чем восьми тысяч улан-удэнцев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
двор благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов
27.02.2023 в 13:49
В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье
27.02.2023 в 13:40
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера
27.02.2023 в 13:36
В Бурятии простятся с отцом троих детей, погибшим на СВО
27.02.2023 в 13:08
В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине
27.02.2023 в 12:45
Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы
27.02.2023 в 12:17
Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды
27.02.2023 в 12:03
Увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Улан-Удэ
27.02.2023 в 11:54
В «Байкальской гавани» построят марину*
27.02.2023 в 11:30
В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу
27.02.2023 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера
Виталий Гриф также был главным внештатным психиатром Минздрава Бурятии
27.02.2023 в 13:36
Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы
Жительнице республике, решившей заняться незаконным промыслом, грозят исправительные работы

27.02.2023 в 12:17
Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды
Они вручены на Торжественном собрании общественности в честь Нового года по лунному календарю
27.02.2023 в 12:03
В «Байкальской гавани» построят марину*
Компания «Грин Флоу Байкал» взяла еще один участок земли в особой турзоне
27.02.2023 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru