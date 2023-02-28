Общество 28.02.2023 в 10:09

В Улан-Удэ открылся первый «Фермерский островок»

Это первый в республике и ДФО магазин, помогающий крестьянам выйти на рынок продуктового ритейла
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ открылся первый «Фермерский островок»
В Улан-Удэ открылся первый в Бурятии «Фермерский островок». Здесь покупатели смогут приобрести натуральные продукты местных производителей. Многие из них уже известны жителям по проводимым в республике ярмаркам, а теперь они будут доступны постоянно в «Фермерском островке» по адресу ул. Жердева д. 42б, к. 1, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Торговый объект открыт при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в рамках реализации Корпорацией МСП проекта «Фермерский островок», задачей которого является оказание поддержки малому и среднему бизнесу по расширению рынков сбыта.

«На фоне крупных торговых сетей, куда на полки очень сложно пробиться малому производителю, специализированные магазины формата «Фермерский островок» имеют минимум требований к сельхозпроизводителям. Их число с момента открытия первого магазина стабильно растет, в том числе за счет широкого ассортимента. Реализация проекта позволяет фермерам и производителям пищевой продукции выйти на рынок ритейла даже с малыми объемами производства, – отметил на открытии генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – «Фермерский островок» также дает возможность протестировать востребованность продукта, улучшить его характеристики на основе обратной связи с покупателями и при наличии желания предпринимателя с нашей финансово-гарантийной поддержкой масштабировать бизнес».

Александр Исаевич напомнил, что Корпорация МСП сопровождает создание «Фермерских островков» на всех этапах: от идеи до открытия, предоставляя оператору торговой точки готовое дизайнерское решение, помощь в подборе ассортимента и при необходимости финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев отметил, что минсельхозпрод региона заключил соглашение с Корпорацией МСП, в рамках которого стало возможным открытие магазина такого формата.

«Работа специализированного магазина даст фермерам Бурятии дополнительный канал сбыта своей продукции; а жители города по достоинству оценят шаговую доступность магазина со свежими и натуральными продуктами. Сегодня наши сельхозтоваропроизводители могут поставлять высококачественную мясную, молочную продукцию, овощи и продукты из местных дикоросов. Также мы работаем над открытием «Фермерских островков» внутри крупных торговых центров Улан-Удэ. Уверен, что специализированный магазин «Фермерский островок» даст хороший импульс в развитии рынка сбыта фермерской продукции», - отметил он.

Оператором «Фермерского островка» в Улан-Удэ выступает предпринимательница Татьяна Доржеева. Уже сейчас в ее планах на 2023 год значится открытие еще одного магазина, в крупном торговом центре города.

«На «Фермерском островке» объединены производители пищевой продукции разных отраслей, которые поставляют полюбившуюся покупателям еще с ярмарок молочную продукцию, колбасы, хлебобулочные изделия – все высокого качества и отменных вкусовых характеристик. При этом мы не останавливаемся на сформированном ассортименте и приглашаем новых поставщиков расширить нашу продуктовую витрину», – рассказала Татьяна Доржеева.

Напомним, «Фермерские островки» развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 32 «Фермерских островка» в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Кировской и Волгоградской областях, республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Бурятия и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. 

Фото: egov-buryatia.ru
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