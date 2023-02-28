В Улан-Удэ подрядчики готовятся к строительному сезону

В этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 23 участка общей протяженностью более 24 км дороги, в том числе и те улицы, которые указывали горожане в своих наказах мэру Игорю Шутенкову.Как сообщили в мэрии города, в настоящее время подрядные организации готовят технику, кадры и все необходимые материалы для того, чтобы с наступлением теплой погоды приступить к ремонту. Работы традиционно будут проводиться комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями.В этом году в городе будут обновлены ключевые магистральные дороги по улицам Ключевская, Иволгинская, Борсоева и проспект 50-летия Октября, где будет добавлена третья выделенная полоса для общественного транспорта.Ранее горожане просили провести ремонт на дорогах в микрорайонах Горький, Загорск и Таежный. Они также включены в ремонтную кампанию, в частности, улицы Орловская, Краснодонская, Гастелло, Севастопольская и Залесная.Напомним, с 2017 года в столице Бурятии уже обновлено 153 км дорог. Проект продлится до 2025 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ