Общество 28.02.2023 в 12:47

Суд запретил гражданам находиться пьяными в подъездах

Даже если выпивший человек сам проживает в этом подъезде
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Текст: Номер один
Суд запретил гражданам находиться пьяными в подъездах
Гражданин, находящийся пьяным в подъезде, нарушает КоАП и должен быть наказан. На такие принципиальные правовые позиции должны ориентироваться все судьи страны. Полезное разъяснение сделал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела. Ключевой момент: подъезд с точки зрения суда является общественным местом. 

Такой правовой урок для себя и других получил гражданин Алексей Ч. из Томска. Однажды зимним днем, в субботу, в 16 часов 30 минут, он отирался пьяным в подъезде одного из домов в своем городе. На юридическом языке это звучит так: "находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность".

По звонку соседей приехала полиция. На гражданина составили протокол, в итоге суд оштрафовал его на 500 рублей. То есть с человеком обошлись достаточно мягко. Напомним, статья 20.21 КоАП "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей либо арест до 15 суток. Однако в данном случае самое главное, что человека подвели под статью именно похождения в подъезде.

Впоследствии сам гражданин попытался оспорить штраф, доказывая, что он был дома, а видеозаписи задержания нет. Однако третья инстанция жалобу отклонила. Подъезд - это не дом, а пьяного гражданина видели соседи. Так что если даже домашний выпивоха выйдет из квартиры и начнет шуметь в коридоре, то из тихого и законного пьяницы сразу же станет нарушителем.

Если от соседа просто пахнет пивом, то звонок в полицию будет ложным вызовом.

"Конечно, человек может дойти до своей квартиры, скажем, возвращаясь из ресторана, - рассказывает кандидат юридических наук адвокат Юрий Коршунов. - Но если он начнет шуметь в коридоре, петь песни, задирать соседей, это уже будет поводом вызвать полицию. При этом надо подчеркнуть: для наказания по статье 20.21 КоАП необходимо доказать не только то, что человек был в состоянии алкогольного опьянения, но и что его состояние оскорбляло общественную нравственность".

Проще говоря, нарушителю мало выпить, надо быть еще в непотребном состоянии. Допустим, ползти домой или валяться в грязной разорванной одежде. Если же от соседа просто пахнет пивом, но он тихо и быстро идет домой, то звонок в полицию будет ложным вызовом, сообщает «Российская газета»

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