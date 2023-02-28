Общество 28.02.2023 в 17:37

В Улан-Удэ будут штрафовать недобросовестных ассенизаторов

Хурал Бурятии ввел штрафные санкции за слив отходов вне установленных мест
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ будут штрафовать недобросовестных ассенизаторов
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях». Они устанавливают штрафы для владельцев «вакуумок» за слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах.

Как отметил председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв, в Улан-Удэ активно ведется строительство водопроводных сетей.

- Вопрос сбора и утилизации жидких бытовых отходов в столице Бурятии назрел давно. Коммунальные стоки из выгребных ям и септиков вывозят частные ассенизаторы и, зачастую, сливают в ближайший овраг, водоем или канализационные колодцы. Результатом слива ЖБО в неподготовленные колодцы и ливневую канализацию становятся засоры в многоквартирных домах и аварии на сетях. Страдает и экология. Чтобы предотвратить эти нарушения, город разработал поправки, и мы их поддержали, - пояснил Анатолий Кушнарёв.

Как сообщили в горсовете Улан-Удэ, который выступил инициатором введения штрафов, закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

За несанкционированный слив жидких бытовых отходов, сточных вод в централизованную систему водоотведения вне установленных мест и ливневую канализацию будут введены следующие штрафы: от 3000 до 5000 рублей - на граждан, от 10000 до 15000 рублей - на должностных лиц, от 50000 до 100000 рублей - на юридических лиц.

В Улан-Удэ в настоящее время существует 5 санкционированных мест для приема жидких отходов. Обслуживают эти приемники МУП «Водоканал».

Фото: «Номер один»
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