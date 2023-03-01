Общество 01.03.2023 в 09:00

Китайские НЛО

Что объединяет Бурятию и американский штат Монтана?
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Текст: Номер один
Китайские НЛО

Ответ – китайские НЛО в небе. Только в случае с Америкой речь шла о «шпионском» аэростате, а жители республики лицезрели ракету-носитель. 

В ночь с 16 на 17 февраля жители Бурятии наблюдали в небе очередной НЛО. И, как водится, строили теории насчет светящегося объекта: некоторые предполагали, что это комета либо метеор, любители мистики делали ставки на инопланетян, а другие посчитали, что этот объект – сгоревший спутник.

Последние были ближе всего к истине: Иркутский планетарий связался с Международной метеорной организацией и выяснил, что необычное явление, скорее всего – сход с орбиты ступени китайской ракеты-носителя «Великий поход».

Так что можно выдыхать – это всего лишь китайцы. А жаль. Было бы куда интереснее, будь это инопланетяне. Хотя с учетом всего, что произошло с нами в последние годы, даже пришельцы вряд ли смогли бы кого-то сильно удивить.



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