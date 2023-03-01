Общество 01.03.2023 в 11:28

В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев

Известный журналист  основал популярную частную газету «Информ Полис»
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
В Улан-Удэ скоропостижно скончался известный журналист, основатель газеты «Информ Полис» Вячеслав Дагаев.

Он родился в 1964 г. в селе Баргузин. Был третьим ребенком и единственным сыном в семье главного инженера районного управления сельского хозяйства Дагаева Михаила Матвеевича и педагога Надежды Хантаевны.  Детство и юность прошли в Курумканском районе. Сначала в Алле, затем в Курумкане. Окончил Курумканскую среднюю школу, учился хорошо. Был активистом, секретарем комсомольской организации в школе. Поступил в Иркутский университет на отделение журналистики филфака. Именно там встретил там свою будущую жену Соелму.

После окончания университета в 1992 году открыл первую частную газету «Информ Полис», которая быстро стала лидером на рынке печатных изданий. Вячеслав Михайлович придумал название для газеты «Информ Полис». В этом названии заложено очень многое, оно расшифровывается как «информационные полиграфические системы».

«В этом весь Слава, все его стратегическое видение, ведь он уже тогда понимал, что газета – это только начало, а нам необходимо создание целой информационно-полиграфической системы. Так и получилось – через десятилетие мы взяли огромный кредит и открыли свою типографию. Потом создали сайт infpol.ru. И здесь мы оказались первыми – на тот момент, когда интернет вошел в повседневную жизнь жителей Бурятии, у нас уже был сайт с хорошей посещаемостью», - вспоминает Соелма Баяртуевна.
На протяжении 30 лет «Информ Полис» не просто рассказывает жителям республики о происходящих событиях. В редакцию всегда обращались люди, отчаявшиеся добиться справедливости, ищущие помощи – и находили эту помощь. Во всех уголках республики журналисты всегда искали интересных, незаурядных людей, уникальные темы, рассказывали о необычных и важных событиях. За каждым номером газеты стоят человеческие истории и судьбы, а каждый номер сам становился историей республики.

«Информ Полис» сегодня – это газета, сайт, digital-агентство, типография «НоваПринт» и другие проекты. Самое главное, что «Информ Полис» всегда работал объективно, учитывая мнения всех сторон. Это было железное кредо коллектива, воспитанного Вячеславом Михайловичем. Соелма Баяртуевна, мы, ваши коллеги, скорбим вместе с Вами. В эти тяжелые дни для Вашей семьи разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты. Крепости духа и стойкости вам!», - говорится в некрологе министерства культуры республики.

Министерство культуры Бурятии, все республиканские и муниципальные учреждения культуры выражают глубокие соболезнования министру культуры Бурятии Дагаевой Соелме Баяртуевне в связи с безвременной кончиной любимого супруга Дагаева Вячеслава Михайловича.

«Номер один» выражает соболезнование родным и близким Вячеслава Дагаева.

Фото: minkultrb.ru



Теги
утрата журналист Дагаев

Все новости

В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
01.03.2023 в 11:33
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
01.03.2023 в 11:28
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
01.03.2023 в 11:07
Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки
01.03.2023 в 10:57
В Бурятии сгорели два дома
01.03.2023 в 10:15
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
01.03.2023 в 10:08
У-УАЗ поставил два вертолета авиакомпании «Газпрома»
01.03.2023 в 09:52
В Монголии начали реабилитировать участников спецоперации
01.03.2023 в 09:33
В Бурятии выявлен очаг бешенства
01.03.2023 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
Жители Джидинского района просят обратить внимание на ситуацию
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
Собственникам обещают компенсацию за участки и боксы
01.03.2023 в 11:33
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
Средний курс монгольской валюты по отношению к рублю в январе составил 49,78 тугрика
01.03.2023 в 11:07
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
При задержании у браконьеров изъято 646 хвостов байкальского омуля, ущерб превысил 4,7 млн рублей
01.03.2023 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru