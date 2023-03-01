В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев

В Улан-Удэ скоропостижно скончался известный журналист, основатель газеты «Информ Полис» Вячеслав Дагаев.Он родился в 1964 г. в селе Баргузин. Был третьим ребенком и единственным сыном в семье главного инженера районного управления сельского хозяйства Дагаева Михаила Матвеевича и педагога Надежды Хантаевны. Детство и юность прошли в Курумканском районе. Сначала в Алле, затем в Курумкане. Окончил Курумканскую среднюю школу, учился хорошо. Был активистом, секретарем комсомольской организации в школе. Поступил в Иркутский университет на отделение журналистики филфака. Именно там встретил там свою будущую жену Соелму.После окончания университета в 1992 году открыл первую частную газету «Информ Полис», которая быстро стала лидером на рынке печатных изданий. Вячеслав Михайлович придумал название для газеты «Информ Полис». В этом названии заложено очень многое, оно расшифровывается как «информационные полиграфические системы».«В этом весь Слава, все его стратегическое видение, ведь он уже тогда понимал, что газета – это только начало, а нам необходимо создание целой информационно-полиграфической системы. Так и получилось – через десятилетие мы взяли огромный кредит и открыли свою типографию. Потом создали сайт infpol.ru. И здесь мы оказались первыми – на тот момент, когда интернет вошел в повседневную жизнь жителей Бурятии, у нас уже был сайт с хорошей посещаемостью», - вспоминает Соелма Баяртуевна.На протяжении 30 лет «Информ Полис» не просто рассказывает жителям республики о происходящих событиях. В редакцию всегда обращались люди, отчаявшиеся добиться справедливости, ищущие помощи – и находили эту помощь. Во всех уголках республики журналисты всегда искали интересных, незаурядных людей, уникальные темы, рассказывали о необычных и важных событиях. За каждым номером газеты стоят человеческие истории и судьбы, а каждый номер сам становился историей республики.«Информ Полис» сегодня – это газета, сайт, digital-агентство, типография «НоваПринт» и другие проекты. Самое главное, что «Информ Полис» всегда работал объективно, учитывая мнения всех сторон. Это было железное кредо коллектива, воспитанного Вячеславом Михайловичем. Соелма Баяртуевна, мы, ваши коллеги, скорбим вместе с Вами. В эти тяжелые дни для Вашей семьи разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты. Крепости духа и стойкости вам!», - говорится в некрологе министерства культуры республики.Министерство культуры Бурятии, все республиканские и муниципальные учреждения культуры выражают глубокие соболезнования министру культуры Бурятии Дагаевой Соелме Баяртуевне в связи с безвременной кончиной любимого супруга Дагаева Вячеслава Михайловича.«Номер один» выражает соболезнование родным и близким Вячеслава Дагаева.Фото: minkultrb.ru