Жительница Бурятии наказала энергетиков за гибель коров

В Бурятии под контролем судебных приставов электросетевая компания выплатила более 400 тысяч рублей хозяйке коров, погибших от удара током. Чтобы возместить ущерб от потери животных, женщине пришлось обратится в суд.Как рассказали в УФССП Бурятии, в одном из районов Бурятии упала опора ВЛ-10кВ. Электросетевая компания, которой принадлежит воздушная линия электропередачи, своевременно не приняла мер по отключению электроэнергии. В результате три молодые дойные коровы из личного подсобного хозяйства женщины получили смертельный удар током.Суд иск полностью удовлетворил. Электросетевую компанию обязали выплатить женщине 415 тысяч рублей.«Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика поступил в Железнодорожное отделение судебных приставов Улан-Удэ. Под контролем судебного пристава организация выплатила всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в УФССП.Фото: «Номер один»