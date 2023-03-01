Общество 01.03.2023 в 14:56

Жительница Бурятии наказала энергетиков за гибель коров

Животных убило током после падения опоры ЛЭП
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии наказала энергетиков за гибель коров
В Бурятии под контролем судебных приставов электросетевая компания выплатила более 400 тысяч рублей хозяйке коров, погибших от удара током. Чтобы возместить ущерб от потери животных, женщине пришлось обратится в суд.

Как рассказали в УФССП Бурятии, в одном из районов Бурятии упала опора ВЛ-10кВ. Электросетевая компания, которой принадлежит воздушная линия электропередачи, своевременно не приняла мер по отключению электроэнергии. В результате три молодые дойные коровы из личного подсобного хозяйства женщины получили смертельный удар током.

Суд иск полностью удовлетворил. Электросетевую компанию обязали выплатить женщине 415 тысяч рублей.
 
«Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика поступил в Железнодорожное отделение судебных приставов Улан-Удэ. Под контролем судебного пристава организация выплатила всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в УФССП.

Фото: «Номер один»
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