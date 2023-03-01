В районе Бурятии поймали с поличным браконьеров

Государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев в Бичурском районе поймал браконьеров с поличным. Они устанавливали запрещённые законом металлические петли на зайца-беляка.







Петли являются жестоким запрещенным способом охоты. Попавшее в ловушку животное погибает медленной мучительной смертью. Госинспектор изъял и уничтожил 9 петель. Бурприроднадзор составил протокол за нарушение правил охоты. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.







Отметим, за это предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, либо лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 до 30 пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.



«Благодаря работе госинспектора символы года - ушастики Бичурского района остались живы. Браконьеры не успели сделать свое чёрное дело»,

- комментируют в Бурприроднадзоре.



Напомним, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до 5 лет.