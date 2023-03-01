Общество 01.03.2023 в 15:50

В Бурятию с началом весны приходит плюсовая температура

В ближайшие три дня местами до +9 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятию с началом весны приходит плюсовая температура

В нашей республике - долгожданная весна и не только по календарю! Бурятский гидрометцентр сообщает: завтра, 2 марта, в Улан-Удэ погода без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -13, - 15 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +1, +3 градусов.

При этом, по южной половине республики ожидается переменная облачность, но преимущественно без осадков. Днем теплая погода, а по северной половине при прохождении атмосферного фронта местами небольшой снег. По северному Прибайкалью - до умеренного. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12,-17 градусов, местами -20,-25. По Прибайкалью и югу -7,-12, днем -2,+3, местами до +8. По северу и Прибайкалью при облачности -5,-10.

В пятницу 3 марта по Бурятии - переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9, а в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -20,-25. По Прибайкалью и югу при облачности -5,-10. Днем -1,+4 градусов, местами до +9. По северной половине местами -3,-8.

В субботу 4 марта по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, а днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с. По юго-западу и Прибайкалью до 13-17 м/с. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24. По Прибайкалью и югу -2,-7 градусов, а днем +4,+9 , местами -1,-6 градусов.




Фото: Номер один

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