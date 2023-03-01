Житель Бурятии собрал трицикл и катает на нем туристов

Житель села Горячинск из подручных материалов собрал трицикл. Мужчина испытал транспортное средство сначала на себе и знакомых, а сейчас катает на нем всех желающих.

Павел Плахин – владелец одной из турбаз на берегу Байкала. Летом Павел принимает гостей на турбазе, а зимой предлагает отдыхающим в Горячинске прокатиться на трицикле.

Транспортное средство получилось внушительных размеров и кажется не особо устойчивым, но его изобретатель заверяет, что кататься можно без боязни.

- Двигатель поставлен от мопеда. За все время трицикл ни разу не опрокинулся, - говорит Павел Плахин.

За рулем трицикла Павел преодолевает различные преграды – ледяные глыбы, сугробы, песчаные холмы и многое другое.



Помимо оказания туристчиеских услуг, Павел организует экологические акции. Казачья дружина Павла Плахина убирает побережье Байкала уже более восьми лет. Ранее мусор убирали своими силами, а позже через соцсети стали приглашать для участия всех желающих.