Учительница сельской школы пожаловалась на харассмент со стороны ученика

35 летняя женщина, поехала работать учителем в один из поселков по программе «Земский учитель». И встретилась на новом месте с неожиданным для нее явлением.«Очень нужен совет. Мне 35 лет. Не замужем. Выгляжу достаточно молодо. В школе 10 лет. Впервые подверглась харассменту от ученика. Новое место работы. Ребёнок сдаёт мой предмет, поэтому знает номер телефона. Пишет провокационные вещи, потом удаляет. Заблокировала уже. В школе ведёт себя мерзко. Так, будто я его девушка. Пытается манипулировать и вызывает на агрессию. Старается меня коснуться по спине, по талии.Спрашивала при индивидуальной беседе, зачем он себя так ведёт. Отвечает, что хочет довести меня до нервного срыва, чтобы я закричала, ударила его, расплакалась. Я пока держусь. Сегодня написала докладную социальному педагогу. Сил уже нет.Но мне стыдно... Я знаю, что не давала поводов. Я понимаю, что это ребёнок, но в нашей культуре всегда «виноватят» жертву, особенно если она женщина, тем более незамужняя. Я боюсь хейта и психологического давления со стороны населения. Посёлок небольшой, я приезжая "Земская". Что делать не знаю», - пишет анонимный автор в паблике «Подслушано у учителей» В Контакте.Пост собрал порядка ста комментариев. Большинство коллег советуют вызывать на беседу родителей ученика.- Я б вызвала родителей и прямо в лицо им сказала все, что думаю о их сыне и воспитании. Особенно отцу в глаза хотела бы посмотреть. Плюс бумажки и заявления, некоторые дети вообще берегов не чуят. И записать разговор по душам с их сыночкой, а лучше видео!- Родителей в школу! Требовать их объяснений в присутствии должностных лиц: от завуча с директором до полиции. И мах оглашение поведения как способ защитить себя. Это ж почти уголовка-домогательство.- Накатать заявление в полицию. У нас правовое государство. Пусть в полицию вызывают родителей и чадушко. Хватит с ним нянькаться. Я бы сразу так сделала. Но можно пойти другим путём. Вызвать родителей и вместе со всей администраций под протокол уведомить, что их сын творит. А в конце показать текст заявления в полицию и предупредить, что если хотя бы кривой взгляд,одна неуместная шутка, то заявление будет подано куда надо. Хорошо бы скрины переписки приложить, записать молодчика на диктофон. То есть подготовить доказательства.- Старайтесь успевать скрины делать, до удаления его сообщений, не оставайтесь наедине с ним ни при каких обстоятельствах, никаких задушевных бесед и личных вопросов, на каждую хамскую выходку - докладную на имя директора, - советуют пользователи.Есть и те, кто настроен более скептически:- Ничего не поможет. Родителей не надо вызывать. Этот мальчик в вас влюбился, у меня был такой случай. Это он так выражает свои чувства- В Штатах такой "шалун" изнасиловал и убил свою учительницу...- Одно дело влюбился, другое дело то, что он сказал: сознательное доведение до истерики. Похоже, есть проблемы с психикой, предполагают в комменатриях.Фото: "Номер один"



