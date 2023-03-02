Общество 02.03.2023 в 13:32

«Это ненормальная, аномальная ситуация»

Мэр Улан-Удэ поручил разобраться в причинах частых ДТП на пешеходных переходах
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Текст: Константин Воронов
«Это ненормальная, аномальная ситуация»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил создать рабочую группу, чтобы разобраться в причинах большого количества ДТП на пешеходных переходах и найти пути решения проблемы.

- Это ненормальная, аномальная ситуация. Целых 30 горожан пострадали с начала года, один человек погиб. И 17 из них – несовершеннолетние. Горожан давят на пешеходных переходах – это или дети по сторонам не смотрят, или водители превышают скорость. Нужно выяснить, провести полный анализ и разобраться в ситуации, - сказал Игорь Шутенков на планерном совещании.

Всего за январь и февраль в Улан-Удэ произошло 26 ДТП с участием пешеходов. Среди них 2 - на регулируемых пешеходных переходах, 10 - на нерегулируемых. То есть половина всех происшествий происходят на пешеходных переходах.

Как уточнили в мэрии, рабочая группа рассмотрит вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ в первой половине марта. В состав группы войдут специалисты Комитета по транспорту, Комитета по образованию, ГИБДД и депутаты.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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