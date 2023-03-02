В Улан-Удэ выбрасывающих мусор автовладельцев будут штрафовать

В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля и полиции провели профилактический рейд по выявлению водителей, выбрасывающих мусор из окон своих автомобилей.Напомним, в июле 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях РФ была введена новая административная ответственность за загрязнение окружающей среды. За выброс мусора из автомобиля физическим лицам грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностным и юрлицам - от 20 до 50 тысяч. При повторном нарушении санкции удваиваются и возможна конфискация транспортного средства.– С 11 января этого года выявить подобные нарушения можно при помощи системы автоматической фотовидеофиксации. Также горожане могут самостоятельно зафиксировать нарушение при помощи видео или фото и направить их в дежурную часть полиции. Видео или фото должны содержать госномер транспортного средства и факт выброса мусора, – сообщил начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Цокто Жамсуев.Протоколы об административных правонарушениях по указанной статье уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел, а рассматривать – должностные лица органов, осуществляющих экологический надзор.Фото: мэрия Улан-Удэ