Лесники Бурятии передадут бойцам несколько автомобилей

1 марта на совещании в правительстве Бурятии Республиканское агентство лесного хозяйство предложило передать неиспользуемую в работе технику бойцам спецоперации.«Мы искренне переживаем за всех наших земляков, которые находятся на передовой. Мы знаем о сложностях, связанных с необходимостью приобретения оборудования и транспорта, который находится под огнём. Поэтому помогаем бойцам по мере возможности. Предварительно, мы планируем передать несколько автомобилей «УАЗ». Такая машина станет хорошим подспорьем для бойцов – она хорошо справляется с лесными и труднопроходимыми дорогами» - отметил и.о. руководителя Агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.«Наш Молодёжный центр совместно с волонтёрами перед непосредственной доставкой в зону СВО доукомплектуют переданные автомобили, приведут их в порядок для дальнейшего использования военнослужащими», - поддержал инициативу министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.Как сообщили в РАЛХе, сейчас идёт оформление необходимой документации для передачи техники.Фото: «Номер один»